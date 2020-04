Usercentrics und Trusted Shops starten Technologie-Partnerschaft

Usercentrics, Marktführer im Bereich Consent Management Platforms (CMPs), und Trusted Shops, führende Vertrauensmarke für sicheres Online-Shopping in Europa, bündeln ihre Kompetenzen in einer Technologiepartnerschaft. Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht die Integration der Usercentrics CMP in die Service-Leistungen für rechtssichere Online-Shops von Trusted Shops.

Seit Inkrafttreten der DSGVO ist die Nutzereinwillingung die Grundlage für jeglichen Einsatz von Cookies und anderen Technologien für Marketingzwecke. Die Software von Usercentrics ermöglicht es Unternehmen, Nutzereinwilligungen einzuholen, zu dokumentieren und zu verwalten. In Zukunft steht Datenschutz 360 und ENTERPRISE-Kunden von Trusted Shops, das Consent Management Tool von Usercentrics über eine API direkt im UI von Trusted Shops zur Verfügung.

Dr. Carsten Föhlisch, Inhaber der Kanzlei FÖHLISCH Rechtsanwälte sowie Prokurist und Justiziar der Trusted Shops GmbH, zur Partnerschaft mit Usercentrics: “Seit unserer Gründung stehen bei uns Vertrauen und Verbraucherschutz im E-Commerce sowie die rechtssichere Umsetzung von Online-Shops an erster Stelle. Gesetzliche Regularien machen den Einsatz einer CMP inzwischen unerlässlich. Wir sind froh, mit Usercentrics einen verlässlichen Partner gewonnen zu haben und dem Wunsch unserer Kunden nach einem rechtssicheren und konformen Consent Management Tool nachkommen zu können.”

Mischa Rürup, Gründer und CEO von Usercentrics, sieht in der Partnerschaft eine neue Ära im E-Commerce: “Vertrauen der Endkunden ist die neue Währung im E-Commerce, die sich z.B. durch die KPI der Opt-in Rate für die Datennutzung herleiten lässt. Möchten Webseitenbetreiber auch langfristig das Vertrauen Ihrer Nutzer halten, führt kein Weg an transparentem Consent Management vorbei. Trusted Shops steht mit Service-Leistungen wie z.B. der Versicherung auf Produktkäufe für das Thema Vertrauen im E-Commerce und erhöht hierdurch maßgeblich das Vertrauen der Endnutzer. Wir freuen uns, einen Partner gefunden zu haben, der diese Philosophie mit uns teilt.”

Trusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. Das Kölner Unternehmen stellt mit dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz, dem Kundenbewertungssystem und dem Abmahnschutz ein “Rundum-sicher-Paket” bereit: Anhand von strengen Einzelkriterien wie Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft Trusted Shops seine Mitglieder und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mit dem Käuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sind Verbraucher etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert. Darüber hinaus sorgt das Kundenbewertungssystem für nachhaltiges Vertrauen bei Händlern und bei Käufern.

