UTA Edenred baut europaweites HVO100-Netz auf über 1.800 Stationen aus

– HVO100-Stationen mit UTA-Akzeptanz in 15 Ländern verfügbar

– Allein in Deutschland stehen UTA Kunden rund 100 Tankstellen mit HVO100 zur Verfügung

– HVO100 als effektiver Hebel zur Emissionsreduktion bei Verbrennerflotten

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, baut sein Akzeptanznetz für alternative Kraftstoffe kontinuierlich weiter aus. Die nachhaltige Diesel-Alternative HVO100 ist jetzt an über 1.800 Tankstellen in 15 Ländern Europas für UTA Kunden verfügbar. In Deutschland stehen UTA Kunden jetzt rund 100 Stationen mit HVO100 zur Verfügung.

UTA Edenreds HVO100-Netz erstreckt sich neben Deutschland auf Österreich, die Niederlande, Belgien, Italien, Spanien, Irland, die Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden. So können auch europaweit fahrende Transportunternehmen ihre Fahrzeuge im UTA Akzeptanznetz mit HVO-Kraftstoff betanken und damit die CO2-Bilanz auf ihren Touren verbessern.

„Wir machen die Mobilität unserer Kunden in Deutschland und ganz Europa nicht nur einfach, sondern unterstützen sie auch bei der Transformation zu nachhaltiger, umweltverträglicher Mobilität“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred. „Unser großes und kontinuierlich wachsendes HVO100-Netz leistet dazu einem wichtigen Beitrag.“

Eigenschaften und Vorteile von HVO

Der aus industriellen und landwirtschaftlichen Fett- und Ölresten gewonnene Kraftstoff HVO („Hydrotreated Vegetable Oil“) ist eine nachhaltige Alternative zu fossilem Diesel. HVO-Kraftstoff hat nahezu identische chemische Eigenschaften wie fossiler Diesel und kann in unterschiedlichen Konzentrationen mit herkömmlichem Diesel gemischt werden. Die Cetanzahl, die die Zündwilligkeit von Dieselkraftstoffen angibt, ist bei HVO höher als bei fossilem Diesel. Das bedeutet HVO zündet und verbrennt schneller und sauberer, was die Motorleistung fördert, den Kraftstoffverbrauch verringert und die Emissionen reduziert. Zudem zeichnet sich HVO durch gute Kaltstarteigenschaften aus und ist besonders gut geeignet für den Einsatz bei kalten Temperaturen.

In seiner Reinform, als HVO100, ermöglicht der alternative Diesel eine Verringerung des CO2-Ausstoßes um bis zu 90 Prozent gegenüber fossilem Diesel, wenn der gesamte Lebenszyklus inklusive Herstellung betrachtet wird. Mit diesen Eigenschaften ermöglicht der Einsatz von HVO100 bei Fahrzeugflotten mit Verbrennungsmotor eine deutliche Verbesserung der Umweltbilanz.

HVO100 und HVO-Gemische können prinzipiell anstelle von normalem Diesel getankt werden, eine technische Umrüstung der Fahrzeuge ist nicht nötig. Vor der Nutzung im Fahrzeug ist die Freigabe seitens des Fahrzeugherstellers zu prüfen.

