UTA Edenred bietet Mautabwicklung für Serbien

-Bezug der serbischen ENP-Mautbox schnell und einfach durch Vorlage der UTA Card

-Mautlösungen von UTA Edenred nun für insgesamt 27 Länder verfügbar

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, ermöglicht seinen Kunden jetzt die Abwicklung der Maut in Serbien per Electronic Toll Collection (ETC) über die On Board-Unit für das serbische Abrechnungssystem ENP (Elektronska Naplata Puta). Die ENP On Board-Unit kann durch Vorlage der UTA Card an den ausgewählten Vertriebsstellen des Mautanbieters Putevi Srbije bezogen werden. Eine vorherige Bestellung oder Registrierung ist nicht erforderlich. Die Abrechnung der Maut erfolgt im Post-Pay-Modus, d.h. nachträglich per monatlicher Sammelrechnung.

UTA Edenreds Mautservice für Serbien umfasst die Fahrzeugklassen 2, 3 und 4. Mit dem Mautservice vereinfacht UTA Edenred seinen Kunden die Nutzung des 937 Kilometer langen mautpflichtigen serbischen Straßennetzes deutlich. Der Bezug der ENP On Board-Unit über die UTA Card spart nicht nur Zeit, sondern erleichtert durch transparente, gesammelte Abrechnung auch die Verwaltung.

Mit dieser jüngsten Erweiterung seiner Mautservices hat UTA Edenred nun Mautlösungen für insgesamt 27 Länder Europas im Portfolio.

„Unser umfassendes Portfolio an Mautlösungen für zahlreiche Länder Europas ist ein zentraler Servicebereich für unsere international tätigen Kunden aus dem Transport- und Logistikgewerbe“, sagt Olaf Schneider, Director Tolls & Business Services bei UTA Edenred. „Ich freue mich, dass wir mit dem neu hinzugekommenen Mautservice für Serbien unsere Mautleistungen noch weiter ausgebaut haben und unseren Kunden damit noch mehr Leistungen für ihre Mobilität in Europa bieten können.“

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 79.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2022 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2022“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.