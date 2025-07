UTA Edenred jetzt mit Shell-Akzeptanz in Großbritannien und Nordirland

– Über 500 Shell Service-Stationen wurden in UTA Edenreds Akzeptanznetz im Vereinigten Königreich aufgenommen

– Meilenstein in der langjährigen Kooperation zwischen UTA Edenred und Shell

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat die Partnerschaft mit EuroShell Cards B.V. („Shell“) ausgebaut und auf das Vereinigte Königreich erweitert. An über 500 Shell Service-Stationen in Großbritannien und Nordirland können UTA Kunden jetzt mit der UTA Card Diesel, Benzin und AdBlue beziehen.

Insgesamt stehen UTA Kunden damit jetzt über 1.660 Tankstellen in England, Schottland, Wales und Nordirland zur Verfügung, darunter neben Shell sämtliche Stationen von BP sowie in Nordirland rund 60 Tankstellen von Circle K.

„Shell ist einer unserer dynamischsten Akzeptanzpartner, mit dem wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Der Start der UTA Akzeptanz bei Shell in Großbritannien und Nordirland ist ein weiterer Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres europäischen Kraftstoffnetzes und ein echter Mehrwert für unsere Kunden“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred.

„Shell und UTA Edenred verbindet eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit auf verschiedenen europäischen Märkten. Wir freuen uns, die Kunden von UTA Edenred an den Shell-Stationen in Großbritannien willkommen zu heißen und ihnen unsere breite Palette an Qualitätsprodukten und Dienstleistungen anzubieten“, sagt Jerome Reinecke, Head of Roaming and Pricing Europe bei Shell.

UTA Edenreds europaweites Akzeptanznetz umfasst 40 Länder und bietet UTA Kunden mit der UTA Card Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen. Neben einem umfassenden Angebot an konventionellen und alternativen Kraftstoffen wie Biodiesel, LNG, CNG sowie einem großen HVO100-Netz beziehen UTA Kunden zahlreiche weitere Leistungen wie Mautabwicklung, Werkstatt- und Reinigungsservices, Parkplatzbuchungen, Kombiverkehrleistungen und vieles mehr. Mit UTA eCharge® bietet der Mobilitätsdienstleister eine Elektromobilitätslösung, die als 360°-Angebot für alle Ladeszenarien und Fahrzeugtypen ausgelegt ist und die schrittweise in Europa ausgerollt wird.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

