UTA Edenred organisiert „Champ on the Road“-Eventreihe für Trucker in Europa

-Aktionstage an ausgewählten Tankstellen in acht Ländern

-Kostenlose Überraschungen und praktisches Alltagsequipment für Trucker on Tour

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, kündigt für 2023 die Eventreihe „Champ on the Road“ zugunsten von Berufskraftfahrern auf Europas Straßen an. In Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem UTA Akzeptanzpartnernetz organisiert UTA Edenred dabei im Lauf des Jahres an ausgewählten Tankstellen in verschiedenen Ländern Aktionstage, an denen Berufskraftfahrer nach der Betankung ihrer Fahrzeuge eine kostenlose Überraschung erhalten – nützliches Equipment für den Alltag auf Tour, praktische Accessoires oder Snacks und Erfrischungen.

Die Champ on the Road-Events 2023 sind zum aktuellen Stand geplant für Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Polen, Rumänien, Estland und Litauen. Mit den Aktionstagen möchte UTA Edenred gemeinsam mit seinen Partnern Truckern auf Tour ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen und ihnen eine kleine Freude im herausfordernden Alltag bereiten.

„Engagement für Berufskraftfahrer hat schon immer einen hohen Stellenwert bei UTA Edenred“, sagt Lukas Schneider, Chief Strategic Partnerships Officer bei UTA Edenred. „Mit den „UTA Champions Days“ haben wir bereits im letzten Jahr verschiedene Events und Aktionen zugunsten von Truckern veranstaltet. Unter dem Titel „Champ on the Road“ wollen wir diese Eventreihe nun weiter professionalisieren und im größeren Rahmen abhalten. Ich freue mich, dass wir dafür zahlreiche Unternehmen aus unserem Partnernetz für gemeinsame Aktionen gewinnen konnten.“

Mit den Champ on the Road-Events knüpft UTA Edenred an die „We care for you“-Aktionen an, bei denen das Unternehmen zur Zeit der Corona-Pandemie an Autobahnraststätten in verschiedenen europäischen Ländern Hygieneartikel, Schutzmasken, Desinfektionsmittel sowie Snacks und Verpflegung an Trucker verteilte, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Website informiert über Champ on the Road-Aktionen

Alle Informationen zu den Champ on the Road-Events, zu Zeiten und Locations, finden sich auf der UTA Edenred-Event-Übersicht unter www.uta.com/events sowie jeweils rechtzeitig vorher auch auf den Social Media-Kanälen des Unternehmens.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 74.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2022 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2022“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.