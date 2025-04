UTA Edenred setzt europäischen Roll-out für Ladelösung UTA eCharge® fort

– Public Charging im UTA Netz jetzt auch für Kunden mit Sitz in Benelux, Frankreich, Italien, Spanien und Polen verfügbar

– Roll-out für weitere Länder in den kommenden Monaten geplant

– Ladeangebot für alle Fahrzeugklassen; 360°-Ladelösung inkl. Home-, Workplace- und Depot-Charging bereits für Deutschland und Österreich, internationaler Ausbau in Planung

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat sein Angebot für das öffentliche Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen international ausgebaut. Neben Deutschland und Österreich ist die Ladelösung UTA eCharge® jetzt auch für Kunden mit Sitz in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien und Polen verfügbar und bietet Zugang zu UTA Edenreds öffentlichem Ladenetz mit über 880.000 Ladepunkten in 28 Ländern – darunter rund 300 Lkw-kompatible Ladepunkte inklusive der Schnellladestationen des Milence-Netzes.

Der Roll-out von UTA eCharge für Public Charging in weiteren Ländern ist für die kommenden Monate geplant.

„Mit UTA eCharge bieten wir unseren Kunden eine effiziente Lösung für die Elektrifizierung ihrer Fuhrparks und machen damit den Schritt zur nachhaltigen Flotte einfach“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred. „Ich freue mich, dass mit dem weiteren internationalen Roll-out unserer Ladelösung nun noch mehr UTA Kunden von unserer Elektromobilitätslösung profitieren können.“

Mit UTA eCharge bietet UTA Edenred eine Elektromobilitätslösung an, die auf ein umfassendes 360°-Angebot für alle Anforderungen elektrischer Fahrzeugflotten ausgelegt ist. Mit UTA eCharge und der Ladekarte UTA eCard bzw. der UTA eCharge-App laden Fahrzeuge aller Klassen, von Pkw über Transporter bis hin zu Lkw. UTA eCharge deckt dabei alle Ladeszenarien ab, d.h. neben dem Laden an öffentlichen Ladestationen auch das Laden am Wohnsitz von Dienstwagenfahrern (Home Charging) inkl. transparenter Abrechnung sowie das Laden auf dem Firmenparkplatz (Workplace Charging) bzw. Firmengelände (Depot Charging).

Das volle 360°-Ladeangebot von UTA eCharge wird von Kunden in Deutschland und Österreich bereits genutzt. In den neuen UTA eCharge-Ländern werden Home-, Workplace- und Depot-Charging im Lauf des Jahres verfügbar gemacht.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Bildquelle: © UTA Edenred