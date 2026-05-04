UTA Edenred startet HUB4Trucks

Neues Dashboard für Mautlösung UTA One® next

-Echtzeit-Portal schafft volle Transparenz über alle OBU-relevanten Daten

-Flottenbetreiber werden automatisch bei Problemen benachrichtigt

-Branchenneuheit: Achs- und Gewichtskonfiguration kann Remote angepasst werden

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, startet HUB4Trucks. Dabei handelt es sich um ein neues leistungsstarkes Übersichtsportal, das Flottenbetreibern in ganz Europa Echtzeit-Transparenz und vollständige Kontrolle über ihre UTA One® next On-Board Units (OBUs) gibt. HUB4Trucks wird bereitgestellt durch den UTA-Partner Telepass und ging am 28. April 2026 an den Start.

Neuer Maßstab für Transparenz und Kontrolle in der Mautabwicklung

HUB4Trucks markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg der digitalen Transformation von UTA Edenred im Mautsektor. Die Plattform bietet Kunden eine zentralisierte, transparente, Lösung um ihre Mautgeräte von jedem Standort aus zu verwalten und zu steuern.

Über das Dashboard erhalten Flottenmanager eine Übersicht der Echtzeit-Daten ihrer UTA One® next On-Board Units. Sie können den Mautstatus, die aktuelle Achs- und Gewichtskonfiguration, Anomalien und andere kritische Daten über einen persönlichen Portal-Zugang via Browser auslesen. So können sie schnell und effektiv auf mögliche Gefahren reagieren und Fehler beheben.

Über das „Notification HUB“, welches ein Teil des HUB4Trucks ist, erhalten Nutzende per E-Mail Updates über unterschiedliche OBU-Vorgänge, wie etwa Achs- und Gewichtsveränderungen, wenn ein neuer Mautkontext befahren wird, eine Unterbrechung der Stromverbindung stattfindet oder die OBU einen niedrigen Batteriestand aufweist. Durch die umfassende Transparenz können Flottenmanager sofort auf potenzielle Probleme reagieren, wodurch Störungen minimiert und reibungslose Mauttransaktionen in ganz Europa gewährleistet werden.

Branchenneuheit: Digitale Anpassung der Achs- und Gewichtskonfiguration

Eine der Innovationen von HUB4Trucks ist die Möglichkeit, die Achs- und Gewichtsangaben aus der Ferne zu bearbeiten – eine Funktion, die derzeit von vielen Mitbewerbern auf dem europäischen Mautmarkt nicht angeboten wird. Diese Funktion bietet operative Flexibilität, da Änderungen in der Fahrzeugkonfiguration schnell angepasst werden können. So wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge für die Mautabrechnung stets korrekt konfiguriert sind.

„HUB4Trucks stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich des digitalen Mautmanagements dar. Durch die Kombination von Echtzeit-Transparenz mit innovativen Funktionen wie der Remote Änderung der Achs- und Gewichtskonfiguration ermöglichen wir unseren Kunden mehr Kontrolle, Effizienz und Sicherheit in ihrem täglichen Betrieb. Diese Markteinführung spiegelt unser Engagement wider, technologische Grenzen kontinuierlich zu erweitern und der Transportbranche einen echten Mehrwert zu bieten“, sagt Pierre Jalady, General Manager von Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred.

Die Plattform steht derzeit Nutzenden der UTA One® next kostenfrei zur Verfügung. Die UTA One® next ist UTA Edenreds fortschrittlichste On-Board Unit, die mit neuester Technologie nahtlose Mautabwicklung in achtzehn europäischen Ländern ermöglicht. Durch die Integration von HUB4Trucks schafft UTA Edenred ein vollständig vernetztes Maut-Ökosystem, das die Leistung, Kontrolle und Zuverlässigkeit für Flotten verbessert, die in der gesamten EU im Einsatz sind. Weitere Informationen unter uta.com.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 89.000 Akzeptanzstellen in 38 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue). Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Moritz Hänel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim

+49 6027 509-739



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