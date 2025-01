UTA Edenred und Daimler Truck setzen erfolgreiche Partnerschaft fort

-Ladekarte für Public Charging von E-Lkw von Mercedes-Benz Trucks im UTA Ladenetz

-Aktuell verfügbar in Deutschland, Österreich und Frankreich, wird die Ladekarte in den kommenden Monaten auf Italien, Spanien und weitere Länder ausgerollt

-Zugang zum internationalen UTA Tankstellennetz und zu autorisierten Mercedes-Benz Trucks Servicepartnern inkl. 24h-Pannenservice

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, und Daimler Truck haben vereinbart, ihre erfolgreiche Partnerschaft für die Unterwegsversorgung von Lkw der Marke Mercedes-Benz Trucks fortzusetzen. Dabei wird insbesondere das Angebot für öffentliches Laden für Kunden in weiteren Ländern verfügbar gemacht.

Im Rahmen der Zusammenarbeit gibt UTA Edenred für die Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG zwei Mercedes ServiceCard-Karten im UTA Edenred / Mercedes-Benz Trucks-Co-brand-Design heraus:

-Die Mercedes ServiceCard Ladekarte gibt batterie-elektrischen Mercedes-Benz Trucks Zugriff auf UTA Edenreds schnell wachsendes internationales Netz für öffentliches Laden, das derzeit rund 300 Lkw-kompatible Ladestationen in 28 Ländern umfasst, darunter auch die Stationen des Milence-Schnellladenetzes.

Die Mercedes ServiceCard Ladekarte ist bisher für Kunden in Deutschland, Österreich und Frankreich verfügbar. In den kommenden Monaten erfolgt der Roll-out für Kunden in Italien und Spanien, weitere Länder werden folgen.

-Mit der Mercedes ServiceCard Tankkarte erhalten Daimler Truck-Kunden mit ihren Mercedes-Benz Trucks Zugang zum Multimarken-Tankstellennetz des Mobilitätsdienstleisters in Europa, das aktuell über 68.000 Stationen in 37 Ländern umfasst.

Auch weitere Mobilitätsservices wie Mautabwicklung in 27 Ländern, Fahrzeugreinigung, Parkplatzbuchung und Fährennutzung stehen mit den Karten im UTA Akzeptanznetz zur Verfügung. Die beiden Karten können darüber hinaus im Mercedes-Benz Trucks Werkstattnetz zur Abwicklung von Werkstattleistungen und Service 24h-Pannenfällen eingesetzt werden.

„Mit der Zusammenarbeit bei den Tank- und Ladekarten von Mercedes ServiceCard setzen wir die bereits seit über 20 Jahren bestehende erfolgreiche Partnerschaft zwischen UTA Edenred und Daimler Truck im Bereich Tankkarten und Mobilitätsservices fort“, sagt Pierre Jalady, General Manager von Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred. „Besonders freue ich mich, dass wir auch bei diesem neuen Schritt unserer Zusammenarbeit einen Fokus auf die Elektromobilität setzen und damit die Transformation des Transportsektors gemeinsam mitgestalten.“

„Durch die Weiterführung der Kooperation mit UTA Edenred bleibt eine bewährte Lösung für unsere Kunden bestehen. Die Tank- und Ladekarten werden von UTA Edenred speziell für Kunden mit Mercedes-Benz Trucks herausgegeben und sichern ihnen weiterhin europaweite Mobilität in knapp 40 Ländern. Nicht nur zum Tanken und für Mauten, auch im Pannenfall und beim Werkstattbesuch im Mercedes-Benz Trucks Service, bietet die Tank- bzw. Ladekarte eine Lösung, um bargeldlos schnellstmöglich wieder auf die Straße zu kommen“, sagt Christian Velleuer, CEO der Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Bildquelle: © Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG