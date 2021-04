UTA ist bester Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2021

-Platz eins unter den Tankkarten-Anbietern

-Kundenzufriedenheit und Servicequalität bewertet

-12.700 Entscheider, Nutzer und Einkäufer befragt

Kleinostheim – UTA, einer der führenden Anbieter von Tank- und Servicekarten in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, ist der beste Dienstleister für den Mittelstand 2021 in der Kategorie Tankkarten-Anbieter. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die das Kölner Marktforschungs-institut ServiceValue in Kooperation mit dem Magazin Wirtschaftswoche durchgeführt hat. UTA setzte sich in der Umfrage gegen 14 Mitbewerber aus der Tankkarten-Branche durch.

Die Untersuchung basiert auf Kundenurteilen. Befragt wurden 12.700 Entscheider, Nutzer und Einkäufer in mittelständischen Unternehmen. Neben der allgemeinen Kundenzufriedenheit flos-sen Angaben etwa zur Servicequalität, zum Preis-Leistungs-Verhältnis und zur Kompetenz der Mitarbeiter in das Ergebnis ein. Mit einem Gesamtindex von 79,5 liegt UTA deutlich über dem Branchenmittelwert von 74 und wurde deshalb als “top platziert” ausgezeichnet.

“UTA versteht sich als Mobilitätsdienstleister für Unternehmen jeder Größe, doch der Mittelstand macht seit jeher den Kern unseres Kundenspektrums aus”, sagt Carsten Bettermann, CEO von UTA. “Daher freuen wir uns sehr über die hervorragende Bewertung. Die Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, unser Streben nach dem bestmöglichen Kundenerlebnis bei Service und Produkten konsequent fortzusetzen.”

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) zählt zu den führenden Anbietern von Tank- und Servicekarten in Europa. Über das UTA-Kartensystem können gewerbliche Kunden an über 67.000 Akzeptanzstellen in 40 europäi-schen Ländern markenunabhängig und bargeldlos tanken sowie weitere Leistungen der Unterwegsversorgung nutzen. Dazu zählen unter anderem die Mautabrechnung, Werkstattleistungen, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Vermittlung eines Services unseres Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer. UTA hat 2019 den renommierten Image-Award der Fachzeitschrift VerkehrsRundschau in der Kategorie “Tankkarten” bereits zum fünften Mal gewonnen, der alle zwei Jahre auf Basis einer unabhängigen Marktstudie des Marktfor-schungsinstituts Kleffmann vergeben wird. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist im Besitz der Edenred SA.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258

andreas.runkel@uta.com

http://www.uta.com

