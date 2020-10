UTA One® Move – Neue Mautbox für Pkw und Transporter zur Optimierung des Flottenmanagements

-Bietet die Vorteile von UTAs Mautservice jetzt auch für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen

-Abwicklung von Maut- und Parkgebühren in Frankreich, Portugal, Spanien und Italien

-Interoperable Mautlösung optimiert die Prozesse im Fleet- und Mobility-Bereich

Kleinostheim – UTA, einer der führenden Anbieter von Tank- und Servicekarten in Europa, baut das Portfolio an interoperablen Mautlösungen für neue Zielgruppen aus. Mit der UTA One® Move steht künftig auch Fahrzeugen bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen eine On-Board-Unit für die Mautabwicklung in vier europäischen Ländern zur Verfügung. In diese Fahrzeug-Größenordnung fallen Pkw, Großraumlimousinen und leichte Nutzfahrzeuge, wie zum Beispiel Transporter.

“Bereits seit Jahren bieten wir Mautlösungen wie die bewährte UTA One für die europaweite Mobilität unserer Kunden aus der Transport- und Logistikwirtschaft an”, sagt Carsten Bettermann, CEO von UTA. “Mit der UTA One Move bringen wir jetzt ein neues Produkt auf den Markt, das diesen umfassenden Service auf leichtere Fahrzeuge im Fleet- und Mobility-Bereich erweitert. UTA geht damit einen weiteren Schritt hin zu einem Mobilitätsdienstleister, der seinen Kunden umfassende Lösungen aus einer Hand bietet.”

Die UTA One Move ermöglicht die schnelle und reibungslose Abrechnung der Pkw-Maut in Frankreich, Portugal, Spanien und Italien inklusive der verkehrsbeschränkten Zone in der historischen Altstadt von Mailand. Darüber hinaus können mit der UTA One Move die Gebühren für zahlreiche Parkplätze in Frankreich, Portugal, Spanien und Italien abgerechnet werden. Auch Buchungen von Fährüberfahrten der Reederei Caronte zwischen dem süditalienischen Festland und Sizilien sind mit der neuen Mautbox möglich.

Die UTA One Move richtet sich an Flottenmanager und Fahrer in den vier Ländern sowie an internationale Mobilitätskunden, die diese Länder befahren. Neben der komfortablen Abwicklung der Maut hilft die neue Mautbox Flottenmanagern auch bei der Optimierung ihrer Verwaltungsprozesse. Die elektronische Abwicklung und übersichtliche Rechnungsstellung machen den aufwändigen Umgang mit Bargeld und Papierbelegen überflüssig und helfen dabei, Zeit zu sparen. Auch der Fahrzeug- bzw. Kennzeichenwechsel wird deutlich vereinfacht. Änderungen können direkt im Service Center auf der UTA-Website vorgenommen werden. Die Mautbox wird komplett konfiguriert geliefert. Eine externe Stromversorgung ist dank der bereits enthaltenen Batterien nicht nötig. Die Installation der UTA One Move-Box erfolgt schnell und einfach an der Windschutzscheibe. Die Mautbox für leichtere Fahrzeuge kann auf der Homepage www.uta.com bestellt werden.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) zählt zu den führenden Anbietern von Tank- und Servicekarten in Europa. Über das UTA-Kartensystem können gewerbliche Kunden an über 67.000 Akzeptanzstellen in 40 europäischen Ländern markenunabhängig und bargeldlos tanken sowie weitere Leistungen der Unterwegsversorgung nutzen. Dazu zählen unter anderem die Mautabrechnung, Werkstattleistungen, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Rückerstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer. UTA hat 2019 den renommierten Image-Award der Fachzeitschrift VerkehrsRundschau in der Kategorie “Tankkarten” bereits zum fünften Mal gewonnen, der alle zwei Jahre auf Basis einer unabhängigen Marktstudie des Marktforschungsinstituts Kleffmann vergeben wird. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist im Besitz der Edenred SA.

