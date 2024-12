UTA One® und UTA One® next Mautboxen sind fit für neues Mautsystem in Dänemark

– Auf die Eurovignette folgt in Dänemark ab 1. Januar ein kilometerbasiertes Mautsystem

– Abwicklung der Straßenmaut über EETS-Mautboxen UTA One® und UTA One® next möglich

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat seine On-Board Units UTA One® und UTA One® next für die kommende Mautänderung in Dänemark vorbereitet.

Ab dem 1. Januar 2025 wird in Dänemark die Eurovignette durch ein kilometerbasiertes Mautsystem ersetzt. Für die übrigen Eurovignettenverbundstaaten (Niederlande, Luxemburg und Schweden) bleibt die bisherige Mautlösung bestehen. Der dänische Mautbetreiber wird kein nationales Mautgerät zur Verfügung stellen. Stattdessen bietet er die Möglichkeit einer digitalen Streckenbuchung im Voraus an, die ausschließlich mit Kreditkarte beglichen werden kann.

Bequemer und effizienter lässt sich die neue dänische Maut mit UTA Edenreds Mautboxen UTA One und UTA One next abwickeln. Das neue dänische Mautsystem ist bereits für die On-Board Units verfügbar und kann von UTA Mautkunden jederzeit über das UTA Service Center für die Nutzung aktiviert werden.

„Als ein führender Anbieter von Mautlösungen ist es unser Anspruch, unsere Kunden auch bei Änderungen im System der europäischen Mauten bestmöglich zu unterstützen und ihnen stets reibungslose Mobilität zu ermöglichen“, sagt Olaf Schneider, Director Tolls & Business Services bei UTA Edenred. „So können UTA Mautkunden für ihre Fahrten in und durch Dänemark auch ab 1. Januar auf unsere bewährten Mautboxen UTA One und UTA One next zählen.“

Die neue dänische Maut gilt für Fahrzeuge ab zwölf Tonnen, Busse sind ausgenommen. Die CO2-Bemautung ist inkludiert. Das dänische Streckennetz umfasst circa 10.900 Kilometer. Die Tarifstruktur differenziert sich je nach Gewicht des Fahrzeugs, der CO2-Emissionsklasse und den schadstoffarmen Zonen. Erhöhte Tarife gelten für Strecken in den dänischen Umweltzonen Kopenhagen, Frederiksberg, Odense, Aarhus und Aalborg.

Als interoperable Mautboxen für den European Electronic Toll Service („EETS“) wickeln die UTA One und ihr Nachfolgemodell, die 4G-Netz-fähige UTA One next, auch die Mauten in vielen weiteren europäischen Ländern ab und machen damit grenzüberschreitenden Transportverkehr einfach. Die UTA One next ist aktuell für 18 Länder nutzbar, die UTA One für 17 Länder.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

