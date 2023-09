Utiq und Teavaro geben Technologie- und Servicepartnerschaft bekannt.

– Utiq, gegründet von der Deutschen Telekom, Orange SA, Telefonica S.A. und der Vodafone Group plc, kündigt neue strategische Partnerschaft mit Teavaro an.

– Teavaro wird langfristige Technologie- und Serviceunterstützung bei der Entwicklung des Authentic Consent Service von Utiq leisten.

Köln und Brüssel, 07. September 2023 – Utiq, das neue europäische Ad-Tech-Unternehmen, das einen Authentic Consent Service für das digitale Marketing-Ökosystem anbietet, hat heute mit Teavaro, einem führenden europäischen Unternehmen für Marketing-Identitätslösungen, eine langfristige Partnerschaft für die Bereitstellung von Technologie und Dienstleistungen angekündigt.

Teavaro, das bereits die ursprüngliche MVP*-Technologie entwickelt und ihre Validierung unterstützt hat, wird weiterhin mit den Produkt- und Ingenieurteams von Utiq zusammenarbeiten, um den laufenden Betrieb und zukünftige Innovationen zu gewährleisten. Beide Unternehmen verfolgen weiterhin das Ziel, eine offene, vertrauenswürdige und werbefinanzierte digitale Welt zu schaffen, die qualitativ hochwertige Inhalte und Online-Dienste fördert.

Utiq – ein gleichberechtigtes Joint Venture zwischen den europäischen Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom, Orange, Telefonica und Vodafone – wurde gegründet, um Verbraucher:innen, Verlagen und Marken ein verantwortungsvolles digitales Marketing zu ermöglichen, bei dem Datenschutz und Datensouveränität im Vordergrund stehen.

Seit der Genehmigung durch die Europäische Kommission Anfang 2023 ist das Unternehmen nun in Deutschland, Spanien und Frankreich gestartet, mit dem Ziel, bis Ende des Jahres nach Großbritannien und Italien zu expandieren.

Marc Bresseel, CEO von Utiq, kommentiert: „Teavaro ist ein Pionier im Bereich innovativer, datenschutzkonformer Lösungen für das digitale Marketing-Ökosystem. Die Expertise von Teavaro ergänzt die Erfahrung unserer eigenen Produkt- und Entwicklungsteams und verschafft uns Zugang zu einem branchenführenden strategischen Technologiepartner, der bereits seit fast einem Jahrzehnt leistungsstarke und skalierbare Marketing-Identitätslösungen entwickelt und betreibt.“

Robert Bergmann, CEO und Gründer von Teavaro, kommentiert: „Wir sind unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir bei der Unterstützung der Entwicklung der innovativen Technologie von Utiq geleistet haben. Diese langfristige Partnerschaftsvereinbarung spiegelt unsere Überzeugung wider, dass diese Lösung bereit für die Post-Cookie- und datenschutzkonforme Ära ist, und wir bereit sind, diese Zukunft gemeinsam zu gestalten.“

* MVP: Kleinstmögliches realisierbares Produkt.

Über Utiq

Utiq ist der Authentic Consent Service, der ein europäisches digitales Marketing-Ecosystem erschafft, das auf Vertrauen und Transparenz basiert und Nutzern die einfache Kontrolle über ihre Daten ermöglicht. Utiq erlaubt es Marken und Publishern, ihren Zielgruppen relevante, werbefinanzierte Erlebnisse zu bieten und dabei mit seinen sicheren und verschlüsselten Lösungen die strengsten Datenschutzstandards einzuhalten.

Utiq wurde 2023 gegründet und befindet sich zu gleichen Teilen im Besitz der Telekommunikationsanbieter Deutsche Telekom AG, Orange SA, Telefonica S.A. und Vodafone Group plc.

Mehr über Utiq: https://utiq.com/

Pressekontakt:

Nicole Schaar, Ballou PR

Utiq_de@balloupr.com

Über Teavaro

Teavaro ist ein führendes europäisches Unternehmen für Marketing-Identity-Lösungen mit Büros in London, Köln und Madrid. Teavaro unterstützt Unternehmen dabei, ihren eigenen ID Graphen aufzubauen. Dadurch können Konversionsraten erhöht, Medieneffizienz optimiert und Attribution verbessert werden. Der Graph hilft außerdem, die Kundenerfahrung zu optimieren, indem Cookie-Einwilligungen an Personen und nicht an deren Geräte gebunden sind. Teavaro bietet eine Plattform und das Know-how, um dynamische ID Graphen in Echtzeit zu erstellen und zu pflegen.

Teavaro ist seit 2014 erfolgreich für namhafte europäische Großunternehmen tätig und konzentriert sich darauf, seinen Kunden zu helfen, echte Geschäftsergebnisse zu erzielen, die über die einfache Bereitstellung einer Softwarelösung hinausgehen.

Mehr über Teavaro: https://teavaro.com

Firmenkontakt

Chris Cross Relations

Christine Vogl-Kordick

Zoppoter Straße 14

81927 München

0172 86 50 982



http://www.chriscrossrelations.de

Pressekontakt

Chris Cross Relations

Christine Vogl-Kordick

Zoppoter Straße 14

81927 München

0172 86 50 982



http://www.chriscrossrelations.de

Bildquelle: @Teavaro