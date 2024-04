Uwe Klössing – Strategie-Consultant der Personal Branding Company

Uwe Klössing greift auf langjährige Praxiserfahrung zurück und unterstützt damit Selbstständige und UnternehmerInnen in ihrem Personal Branding.

Mit seiner ausgeprägten Leidenschaft für Personal Branding und der jahrelangen Erfahrung, die er als Personal Branding Fotograf bereits gesammelt hat, steht Personal Branding Consultant Uwe Klössing für eine Beratung, die großen Wert auf Individualtiät legt. Seit über 20 Jahren geht er in der Arbeit und im Umgang mit Menschen auf und entwickelt sich in seiner wertebasierten Tätigkeit stetig weiter. Unter dem Motto „Personality first“ ist es seine Mission, Authentizität sichtbar zu machen und Persönlichkeiten im Geschäftsleben ihr unverwechselbares Profil zu verleihen.

„Dank meiner Tätigkeit als Personal Branding Fotograf war der Schritt zum Personal Branding bzw. Strategie-Consultant sehr naheliegend. Ich sehe immer den Menschen – ob durch die Linse oder in einem Beratungsgespräch“, erklärt Uwe Klössing. Diese Facette spiegelt sich in jeder Facette seiner Arbeit wider. Er greift als Strategie-Consultant und Personal Branding Fotograf auf eine umfassende Berufserfahrung zurück. Über 11 Jahre in der Business Fotografie und 8 Jahre in der spezialisierten Personal Branding Fotografie, ergänzt durch eine fundierte Trainer-Ausbildung und die Weiterbildung zum Personal Branding Consultant verleihen ihm ein einzigartiges Portfolio an Kompetenzen, auf die es im Bereich des Personal Branding ankommt. Zusätzlich ist er Co-Autor von „Das große Personal Branding Handbuch“.

Die Grenzen zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung werden immer diffuser, deshalb hat Uwe Klössing es sich zur Aufgabe gemacht, Klarheit zu schaffen. „Wir wissen, dass wir uns selbst ganz anders wahrnehmen als andere. Und gerate im Business wollen wir bei anderen punkten. Aus diesem Grund eifern viele einem „Idealbild“ nach, das ihrem eigentlichen Selbst gar nicht entspricht“, erläutert er. „Daher geht mein Ansatz über die klassische Beratung hinaus: Ich vereine Authentizität und Visualisierung, um meinen Klienten dabei zu helfen, nicht nur ihre Business-Ziele zu definieren, sondern diese auch mit Überzeugung und Echtheit zu verfolgen.“

Die Erfolgsgeschichte der Personal Branding Company, vormals werdewelt GmbH, ist eng mit der Fähigkeit verbunden, Personal Branding mit Unternehmertum zu verknüpfen. Ihre Methodik ist aus über 18 Jahren Beratungserfahrung heraus entstanden und basiert darauf, den Menschen hinter der beruflichen Fassade zu sehen und so eine authentische Marke zu formen, die nachhaltigen Eindruck hinterlässt. „Personal Branding funktioniert nur, wenn die Persönlichkeit sichtbar wird“, betont Uwe Klössing und beschreibt damit die Basis für jede erfolgreiche Strategie.

Neben seiner Tätigkeit als Strategie-Consultant legt er großen Wert auf die fotografische Begleitung seiner KlientInnen. Als Personal Branding Fotograf sorgt er dafür, dass jede Aufnahme die Individualität und Professionalität widerspiegelt – ein essenzieller Bestandteil für die stimmige Außendarstellung jeder Persönlichkeitsmarke. Durch seine langjährige Erfahrung hat Uwe Klössing ein feines Gespür für den richtigen Moment entwickelt, das ihm erlaubt, das Besondere im Menschen für die Außendarstellung nutzbar zu machen. Seine Fähigkeit, Ecken und Kanten professionell in Szene zu setzen, resultiert in Businessfotos, die den Personal-Branding-Faktor spürbar machen.

Mehr Informationen und Kontakt zu Uwe Klössing und dem Team der Personal Branding Company gibt es unter www.personalbrandingcompany.de.

Die Personal Branding Company, eine Marke der Ben Schulz & Partner AG, ist Pionier im Bereich Personal Branding und Unternehmertum. Seit mehr als 18 Jahren – viele Jahre bekannt als werdewelt GmbH – unterstützen sie mit einem klaren Fokus auf Kundenerfolg und ehrlicher Beratung Selbstständige und UnternehmerInnen. Die Dienstleistungen umfassen u. a. Unternehmensstrategie, Beratung für Personenmarken und die Umsetzung von Personal Branding. Das erfahrene Team aus 11 Fachexperten für Strategie und Umsetzung hat mit besonderem Fokus auf Unternehmertum und Authentizität bereits mehr als 1.000 individuelle Personal Branding Strategien und über 500 Projekte erfolgreich umgesetzt. Ihre Fach- und Sachbücher sind bei renommierten Verlagen erschienen – u. a. „Das große Personal Branding Handbuch“. Sie bieten zudem in Kooperation mit der HSB-Akademie die erste IHK und ZFU-zertifizierte Ausbildung zum Personal Branding Consultant an. Das Team der Personal Branding Company hat den Markt geprägt: Von ihrer Personal Branding Canvas über den Personal Branding Test bis hin zur Canvas für Geschäftsmodellentwicklung in Krisenzeiten setzen sie Maßstäbe und bieten Tools, die von Tausenden genutzt werden. Sie verstehen Personal Branding als ganzheitlichen Prozess, der Persönlichkeit, Strategie und Umsetzung vereint.

