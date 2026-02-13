Valentinstag global: Von Kussrekorden und Scheidungsverbot

ARAG Experten über kuriose Bräuche rund um den Tag der Liebe

Rosen, Pralinen, ein gemeinsames Abendessen sowie romantische Gesten gehören für viele fest zum Valentinstag dazu. Gleichzeitig zeigt sich ein differenziertes Bild: In einer Umfrage aus dem Jahr 2025 gaben mehr als 40 Prozent der Befragten in Deutschland an, dem Valentinstag keine besondere Bedeutung beizumessen. Dennoch planten rund ein Viertel, dem Partner mit einem Geschenk eine Freude zu machen. Weltweit feiern etwa 59 Prozent der Verbraucher den Tag der Liebe. Wie unterschiedlich dieser begangen wird, zeigen die ARAG Experten.

Scheidung verboten

Nach Beobachtung der ARAG Experten wird der Valentinstag mancherorts nicht nur gefeiert, sondern regelrecht verteidigt. In der russischen Stadt Lipezk ist die Scheidung am Valentinstag verboten. Da in Russland doppelt so viele Ehen geschieden werden wie in Deutschland, haben die alarmierten Standesbeamten sich eine drastische Lösung einfallen lassen: Will sich ein Pärchen am Valentinstag scheiden lassen, werden die Eheleute wieder nach Hause geschickt – mit dem guten Rat, die Trennung noch einmal zu überdenken.

Liebe unter Verbot

Die ARAG Experten raten, sich bei Reisen ins Ausland vorab über lokale Gesetze, religiöse Vorschriften und kulturelle Besonderheiten zu informieren. Denn in Ländern wie Malaysia, Iran, Saudi-Arabien, Indonesien oder Pakistan ist der Tag offiziell verboten. Wer dort öffentlich mit Blumen, Schokolade oder alkoholischen Getränken zum Valentinstag erwischt wird, riskiert teils empfindliche Strafen. Für Reisende ist es daher wichtig, sich vorab über lokale Regeln und kulturelle Besonderheiten zu informieren.

Liebe und Freundschaft

Die ARAG Experten weisen darauf hin, dass Liebe und Freundschaft rund um den Valentinstag weltweit sehr unterschiedlich gelebt werden. In Argentinien steht nicht ein einzelner Tag im Mittelpunkt, sondern gleich eine ganze Woche. Während der sogenannten „Semana de la Dulzura“ tauschen Paare und Freunde Süßigkeiten aus, oft begleitet von Küssen oder kleinen Liebesbotschaften. Der Fokus liegt weniger auf teuren Geschenken, sondern auf kleinen, süßen Aufmerksamkeiten. Ystävänpäivä bedeutet „Tag der Freundschaft“ und ist die finnische Version des Valentinstages. Statt in trauter Zweisamkeit wird dort mit allen Freunden gemeinsam gefeiert.

Kuss-Weltrekorde

Küsse spielen am Valentinstag weltweit eine besondere Rolle und regelmäßig werden außergewöhnliche Bestmarken aufgestellt, die laut der ARAG Experten sogar im Guinnessbuch der Rekorde dokumentiert wurden. Einen der bekanntesten Rekorde hält Mexiko. Dort küssten sich tausende Paare gleichzeitig und stellten damit den Weltrekord für den größten Gruppenkuss auf. Beim längsten Kuss der Welt führt ein Eintrag aus Thailand. Zwei Liebende küssten sich dort ganze 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden am Stück und halten diesen Rekord seit dem Jahr 2013.

Andere Termine, gleiche Gefühle

In Brasilien findet der Valentinstag nicht am 14. Februar statt, sondern am 12. Juni. Gefeiert wird der „Dia dos Namorados“, der Tag der Verliebten, bewusst einen Tag vor dem Fest des Heiligen Antonius, dem Schutzpatron der Ehe. Auch Kolumbien setzt auf einen anderen Termin: Dort fällt der „Día de Amor y Amistad“, Tag der Liebe und Freundschaft, auf den dritten Samstag im September und verbindet romantische Gesten mit Freundschaft.

Ungewöhnliche Geschenkideen

Wer in New York nach einer ungewöhnlichen Geschenkidee sucht, wird im Bronx Zoo fündig. Dort können Tierpatenschaften übernommen und Tiere symbolisch nach der Liebsten oder dem Liebsten benannt werden. Andere Zoos gehen noch einen Schritt weiter: In den USA ist es zum Valentinstag möglich, eine Kakerlake oder ein anderes Tier nach einem Ex-Partner zu benennen und dieses anschließend verfüttern zu lassen.

Ewige Liebessymbole und süße Traditionen

In Italien zeigen Paare ihre Verbundenheit mit sogenannten „Love Locks“ (Liebesschlösser). Diese werden an Brückengeländern befestigt; der Schlüssel wird anschließend ins Wasser geworfen. Auch wenn viele Städte inzwischen versuchen, die Schlösser zu entfernen, bleibt der Brauch ein bekanntes Symbol für ewige Liebe. In Japan ist der Valentinstag vor allem Frauensache. Traditionell schenken Frauen den Männern Schokolade oder andere Süßigkeiten. Einen Monat später, am sogenannten „White Day“, revanchieren sich die Männer mit Gegengeschenken.

