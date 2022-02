Valentinstag: Was man mit Love-Domains, Mom-Domains, Dad-Domains, Family-Domains, Men-Domains, Flowers-Domains und Day-Domains machen kann

Domains – originelle Geschenkidee zum Valentinstag

„Unconditional love really exists within each of us. It’s part of our deepest self. It isn’t an active emotion, but a way of being. It isn’t an „I love you“ said for one reason or another, it isn’t a „I love you if you love me too“. It is a love without a reason, a love without an object.

Ram Dass

Der Valentinstag ist am 14. Februar. Besonders Männer sollten sich diesen Termin im Kalender rot anstreichen. Manche Frauen reagieren empfindlich, wenn man diesen Tag vergisst.

Bald ist es wieder soweit: Es wird Valentinstag. Der Valentinstag gehört zu den festlichen Anlässen, die Männer sehr gern vergessen. Wie jedes Jahr ist der 14. Februar der Valentinstag. Wenn es Ihnen darum geht den Valentinstag zu feiern, können Sie valentins.day bestellen. Valentines.day ist leider schon vergeben.

Wenn Ihnen der Blumenstrauß zu altbacken ist, haben wir einige Vorschläge… Sie könnten Ihrer Frau oder Freundin, Ihrem Mann oder Freund ein romantisches Geschenk machen, wie die Domain you-are-my-only.love.

Oder Sie machen ein nicht ganz uneigennütziges Geschenk wie zum Beispiel all-I-need-is.love. Ihrer Phantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Mit Sicherheit sind auch Frauen beim Zugang zur digitalen Welt benachteiligt-auch wenn das nicht die schlimmste Benachteiligung ist. In vielen Familien weltweit befinden sich noch immer PC und Laptop ausschließlich in den Händen von Männern. Glücklicherweise holen auch Frauen auf diesem Gebiet auf – was man durch Beobachtungen im Alltag bestätigen kann.

Als aufgeklärter Mann sind Sie natürlich gegen die Benachteiligung der Frauen auf der ganzen Welt. Auch hier gilt die Weisheit des Konfuzius:

„Es ist besser ein kleines Licht anzuzünden als die Dunkelheit zu schelten“.

Wenn Ihre erwachsene Tochter, Frau oder Ihre Mutter noch keine E-mail Adresse besitzt, dann sollten Sie ihr aus Anlaß des Muttertags eine e-mail Adresse schenken. Am besten Vorname@nachname.mom. Die Mom-Domain ist in der Live-Period und es ist vieles möglich: Selbst häufige deutsche Namen sind noch frei. Sollten Sie unter .de und .com die Chance verpaßt haben, dann erhalten Sie jetzt eine zweite Chance: .Mom statt .Com.

Selbstverständlich können Sie den Begriff vor .mom frei wählen, sofern er noch frei ist. Eine Mom-Domain ist ein personalisiertes Geschenk.

Die Mom-Domain ist ein Namensraum, der den Müttern gewidmet ist, für Mütter und für alle Themen, die Mütter interessieren.

Sie wünschen eine Domain als e-mail Adresse für die ganz Familie? Mit der Family-Domain wird die E-Mail Adresse Vorname@Nachname.family möglich.

Die Dad-Domains sind in der GoLive Period. Daher könnte auch Dad die passende e-mail Adresse bekommen: Vorname@Nachname.dad. Vielleicht auch als Geschenk zum Vatertag ….Oder Sie basteln als Dad eine schöne Webseite mit dem Titel Glueckwuensche-zum-Valentinstag-von.dad oder es-liebt-euch-euer.dad.

Die Men-Domains und Flowers-Domains könnten Sie auch sofort registrieren. Wie wäre es mit einer Webseie unter einer Domain wie I-am-the-best-of-all.men oder einer Webseite, die aus einem Blumenmeer besteht, unter der Domain your-valentines.flowers.

Der Phantasie sind bei den Love-Domains, Mom-Domains, Dad-Domains, Familiy-Domains, Men-Domains, Flowers-Domains und Day-Domains keine Grenzen gesetzt – nicht nur für den Valentinstag. Sie können die Domains zum Beispiel für eine Webseite nutzen, um Ihre Gefühle auszudrücken, oder eine Domain als Kompliment formulieren und einfach verschenken.

Hans-Peter Oswald

