Valerie Lillibeth elektrisch unterwegs: Die schnellste Schauspielerin Deutschlands?

Was ist das für ein Fahrzeug, auf dem sie da durch die Lande radelt?

Sie stand bereits für Filmproduktionen von Matthias Schweighöfer (“Schlussmacher”) oder Tom Hanks (“Cloud Atlas”) vor der Kamera. Jetzt hat sie eine neue Leidenschaft dazugewonnen. Valerie Lillibeth ist derzeit immer öfters elektrisch auf zwei Rädern unterwegs. Mit dem eROCKIT hat die Wahl-Berlinerin ein außergewöhnliches, weltweit einzigartiges Fahrzeug für sich entdeckt. “Dieses Bike ist mein neues Gefühl von Freiheit. Bereits mit 16 Jahren hatte ich meinen Motorradführerschein um frei und mobil zu sein. Das eROCKIT vereint nun für mich einen ganz neuen Lifestyle. Man ist während der Fahrt sportlich in Bewegung, es ist sehr rasant, leise und umweltverträglich. Für mich ist es ein absolutes Glückgefühl, mit bis zu 90km/h übers Land zu radeln!”

Das eROCKIT zeichnet sich durch sein besonderes Antriebssystem aus. Es ist ein pedalgesteuertes Elektromotorrad und bedient sich intuitiv und sehr einfach. Man steuert die Geschwindigkeit über die Pedale. Das innovative Fortbewegungskonzept wird auch als Human Hybrid Technologie bezeichnet. Der Mensch steht dabei aktiv im Mittelpunkt der Mobilität.

Valerie Lillibeth beeindruckt vor allem, dass sie mit diesem E-Motorrad schnell, wendig und sicher unterwegs ist. “Mit dem Auto in einer Großstadt kann es manchmal stressig sein. Dafür cruist man mit dem eROCKIT entspannt. Das ist purer Fahrspaß ohne Verzicht und ich bin auch noch schneller am Ziel.”

Demnächst steht Valerie Lillibeth übrigens wieder auf der Theaterbühne. In “Gottes Lebenslauf” ist sie als Engel neben Dieter Hallervorden im Berliner Schlosspark Theater zu sehen.

Über Valerie Lillibeth

Die Schauspielerei faszinierte sie schon immer. Geboren 1980 in Stuttgart, machte Valerie Lillibeth ein Studium zur Modedesignerin als sie plötzlich als gefragte Kleindarstellerin eine Hauptrolle angeboten bekam. Dann kam eines zum anderen. Sie studierte Schauspielkunst an der Schauspielschule Stuttgart und ist seitdem in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen und im Theater zu sehen. Auch als Autorin, Hörspiel- und Synchronsprecherin machte sie von sich Reden. Mehr Infos: www.valerielillibeth.com

Über eROCKIT Systems

Die eROCKIT Systems GmbH ist Fahrzeughersteller und Technologieanbieter mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin. Im weltweit boomenden Markt der Elektromobilität ist das eROCKIT ein außergewöhnliches Fahrzeug (Leichtkraftrad / L3e / 125ccm-Kategorie). eROCKIT besitzt ein futuristisches, prämiertes Design und ist hochwertig verarbeitet. Ein kraftvoll geschwungener Aluminiumrahmen mit Schwinge und Dämpfung, verschiedene Carbon-Applikationen, eine luftgefederte, individualisierbare Gabel sowie die leistungsstarke Batterie zeichnen das Fahrzeug aus. Mit einem Verkaufspreis von 11850 EUR ist das eROCKIT eines der günstigsten Elektromotorräder “Made in Germany”. Investoren des Unternehmens sind u.a. Fußballprofi Max Kruse (1. FC Union) sowie Entertainer und Startup-Unternehmer Aaron Troschke. eROCKIT® und Human Hybrid® sind eingetragene Marken der eROCKIT Systems GmbH. Die eROCKIT Systems GmbH ist Mitglied im Bundesverband Deutsche Startups e.V.

