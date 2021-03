Valuedfriends Venture GmbH steigt mit 30-Prozent-Beteiligung bei Adaptant Solutions AG ein

Aussichtsreiche, digitale Geschäftsmodelle fördern und am Markt etablieren: Das ist eine der Kernkompetenzen der Valuedfriends Venture GmbH. Als ein solchermaßen zukunftsträchtiges Unternehmen bewerten die Düsseldorfer auch die Adaptant Solutions AG aus Deisenhofen-Oberhaching und haben sich direkt mit 30 Prozent an den Data Science-Spezialisten beteiligt. Die Adaptant Solutions AG fokussiert ihre Arbeit auf die Schnittstelle von datengesteuerten Diensten oder Unternehmenslösungen und einer verantwortungsvollen ethischen wie gesetzeskonformen Datennutzung – ein sensibler, aber mitentscheidender Bereich für die erfolgreiche Digitalisierung.

Adaptant Solutions AG bereitet den Weg zum datengetriebenen Unternehmen

Datengetriebene Geschäftsmodelle, Produkte oder Prozesse gelten neben Künstlicher Intelligenz als ein Schlüsselfaktor für einen nachhaltigen Erfolg bei der Digitalisierung. Erst in diesen Bereichen schafft der digitale Wandel nachhaltigen Mehrwert für Unternehmen und bereitet den Boden für die Realisierung neuer, innovativer Ideen in disruptiven Geschäftsmodellen. Sie machen im globalen Wettbewerb der Zukunft den entscheidenden Unterschied aus. Intern wie extern gesammelte Daten bilden dabei das wichtigste Kapital. Dieses gilt es effektiv zu nutzen oder auszuwerten und am besten in Echtzeit in Entscheidungen und Prozesse einfließen zu lassen. Das ist ein Ziel der

Unternehmenslösungen der Adaptant Solutions AG.

Verantwortungsvolle Datennutzung als Schlüssel für Erfolg und Vertrauen

Woher auch immer diese Daten von Kunden oder Nutzern kommen, bewegen sich Data Science-Lösungen jedoch in einem komplexen Spannungsfeld. Einerseits bilden Nutzerdaten die beste Quelle, um neue Produkte und Dienstleistungen mit maximalem Kunden- beziehungsweise Benutzerfokus zu entwickeln. Auf der anderen Seite gibt es mit den verschiedenen nationalen wie internationalen Datenschutzbestimmungen sowohl rechtliche wie insgesamt auch ethische Grenzen bei der Sammlung oder Verwendung dieser Daten. Endnutzer sind hier stark sensibilisiert und stehen der Datennutzung größtenteils kritisch bis sehr kritisch gegenüber. Diese Skepsis kann nur durch transparente, gesetzkonforme und verantwortungsbewusste Lösungen überwunden werden, denen es gelingt, bei den Nutzern Vertrauen zu gewinnen – ein weiteres Ziel der Adaptant Solutions AG und ihrer Arbeit.

KnowGo Car und mehr

Mit der Plattform KnowGo Car zeigt das Unternehmen bereits beispielhaft, wie neue innovative Data Science-Lösungen und Datenanwendungen aussehen können. KnowGo Car ist die fahrerorientierte App der Adaptant Solutions AG, die eine speziell für Connected Cars und Smartphone-basierte Telematik angepasste Umsetzung der KnowGo-Plattform darstellt. KnowGo Car ermöglicht es Einzelpersonen, ihre Fahrdaten detailliert aufzuzeichnen, zu verwalten und auszuwerten, während sie die Kontrolle darüber haben, ihre gesammelten Daten selektiv offenzulegen und zu ihren eigenen Bedingungen zu teilen.

Genauso steht die Plattform Drittanbietern offen, die auf Basis dieser Daten individualisierte Produkte oder Dienstleistungen anbieten wollen – zum Beispiel besondere Versicherungstarife. Das Besondere an KnowGo Car ist die volle Transparenz und Entscheidungsfreiheit der Nutzer bei der Verwendung ihrer Daten durch andere Dienste und die Gewähr der vollständigen Einhaltung von Regelungen wie DSGVO oder GDPR. KnowGo Car wird durch ein ständig wachsendes Ökosystem von adaptiven Diensten unterstützt und ist in der Lage, Fahrdaten aus einer Reihe von Quellen zu beziehen und anzureichern, darunter das Smartphone, der OBD-II-Anschluss und die Smartwatch, je nach den Präferenzen des Einzelnen.

Die große Bedeutung der Lösungen der Adaptant Solutions AG

Sonja Schwarzkopf, geschäftsführende Partnerin der Valuedfriends und neue Aufsichtsratsvorsitzende der Adaptant Solutions AG, bringt es wie folgt auf den Punkt: “Indem die Adaptant Solutions AG den Endnutzer ieue Aufsichtsratsvorsitzende der Adaptant Solutions AGn den Mittelpunkt und an die Spitze der Datenschutzinnovation stellt, ermöglicht sie Unternehmen neue Verwendungsmöglichkeiten von Daten. Diese sind nicht nur datenschutz- und gesetzeskonform, sondern ebenso ethisch vertretbar. Das schafft Vertrauen und erleichtert den Aufbau einer gemeinsamen Wertschöpfung zwischen Endnutzern und Serviceanbietern.”

Für Sonja Schwarzkopf und den anderen geschäftsführenden Partnern der Valuedfriends, Claudia Andrea Brasche und Rolf Christian Kassel, liegt hier der überzeugende Punkt für ihre Beteiligung an der Adaptant Solutions AG und deren Förderung: “Dadurch lassen sich neue nutzerzentrierte Geschäftsmodelle und Dienste realisieren, die die Datenwertschöpfungskette grundlegend verändern werden.”

Die Valuedfriends Deutschland GmbH & Co. KG wurde 2011 von Rolf Christian Kassel und Sonja Schwarzkopf als partnergeführte Digitalberatung mit Sitz in Düsseldorf gegründet. Als Digitalberatung unterstützen wir unsere Kunden das “Big Picture” rund um die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung zu erkennen, mit neuen Konzepten Veränderungen einzuleiten und konkrete Maßnahmen in die Umsetzung zu überführen.

Seit 2016 ergänzt die Valuedfriends Venture GmbH das Portfolio mit dem Fokus interessante Geschäftsideen und spannende Gründungskonzepte – insbesondere im Bereich digitaler Geschäftsmodelle – als Unternehmer und Sparringspartner im Bereich “Venture Building” für unsere Kunden zu skalieren, finanziell zu unterstützen und erfolgreich am Markt zu etablieren.

Mit dem Inkubator “Your Startup Base” fördern und begleiten die Partner der Valuedfriends mit ihrer unternehmerischen Expertise und ihrem Know-How junge Gründer und Startup Teams vor allem in der Pre-Seed und Seed-Phase auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Der Inkubator bietet Gründern als Brutkasten Unterstützung und Coaching bei der Ausgestaltung des Geschäftsmodells, bei der Finanzierung und Bereitstellung einer Infrastruktur sowie Zugang zu einem nützlichen Netzwerk, um gemeinsam mit den Jungunternehmern ihre Ideen zum Erfolg zu führen.

Last but not least schafft die Valuedfriends Workspaces GmbH mit ihren Coworking-Arbeitsplätzen Raum für Erfolg.

