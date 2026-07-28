Vanesa Coello ist neue Vertriebsleiterin im Bancal Hotel & Spa La Gomera

Mit Vanesa Coello übernimmt eine erfahrene Tourismusexpertin die Position der Vertriebsleiterin im Bancal Hotel & Spa auf La Gomera. Mit 26 Jahren Erfahrung in der Tourismusbranche auf den Kanarischen Inseln verfügt sie über umfassende Kenntnisse des Hotelgeschäfts.

Ihre berufliche Laufbahn begann in der Verwaltung. Im Laufe der Jahre war sie in verschiedenen Bereichen tätig, bevor sie die Position der Vertriebsleiterin übernahm. Dadurch eignete sich Vanesa Coello umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Betriebsabläufe, Vertrieb und Strategie an. Ihre Philosophie basiert auf einer einfachen Idee: Ein Hotel ist nicht nur ein Ort zum Übernachten, sondern eine Sammlung von Erlebnissen, die eng mit dem jeweiligen Reiseziel verbunden sein sollte. Für Vanesa Coello ist das Engagement für jedes einzelne Projekt eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg. Sie ist überzeugt, dass Authentizität nur dann vermittelt und ein wirklich unverwechselbares Angebot geschaffen werden kann, wenn man sich umfassend in die Entwicklung eines Hotels einbringt.

Als Spezialistin für den Tourismusmarkt der Kanarischen Inseln ist Vanesa Coello der Ansicht, dass das Reiseziel stets Vorrang vor der Unterkunft haben sollte. Ob La Gomera, Teneriffa oder eine andere Insel – das Reiseziel ist der Hauptgrund für die Reise. Das Hotel sollte zum besten Botschafter dieses Ortes werden. Diese Überzeugung prägt auch ihre Vision für das Bancal Hotel & Spa. Das Hotel versteht sich nicht als klassische Unterkunft. „Wir verkaufen keine Betten, sondern bieten Erlebnisse mit Seele“, sagt Vanesa Coello. Diese Philosophie steht im Einklang mit dem Wesen La Gomeras, wo Stille, Natur, Authentizität und ein gemächlicheres Lebenstempo Teil des Reiseerlebnisses sind.

Exzellenz sieht sie in den kleinen Details: in einem herzlichen und aufmerksamen Service, einer durchdachten Ästhetik, auf Wohlbefinden ausgerichteten Räumen sowie einem Gästeprofil, das Ruhe, Qualität und die Verbindung zur natürlichen Umgebung schätzt.

Für den DACH-Markt sieht Vanesa Coello insbesondere drei Hauptreiseanlässe:

Natur und Wandern mit dem ausgedehnten Wanderwegenetz und der einzigartigen Naturlandschaft La Gomeras, Garajonay-NationalparkErholung und Entspannung an einem Reiseziel mit ganzjährig privilegiertem Klima für Gäste, die Ruhe, Stille und Wohlbefinden suchen,die lokale Gastronomie als Möglichkeit, die Identität der Insel über ihre Produkte und ihre Kultur kennenzulernen.

Nachhaltigkeit wird dabei nicht als eigenständiges Ziel oder Verkaufsargument verstanden. Sie ist Teil der DNA und fließt selbstverständlich in die Gestaltung des Hotels, in dessen Interaktion mit der Umgebung sowie in die Schaffung eines Erlebnisses ein, das im Einklang mit den Werten La Gomeras steht.

Über Bancal Hotel & Spa

Das Bancal Hotel & Spa liegt direkt vor dem Teide auf einer Klippe mit Blick auf den Atlantik in San Sebastián de La Gomera und gilt seit Juli 2024 als eines der nachhaltigsten Hotelprojekte auf den Kanarischen Inseln. Inspiriert von den historischen „Bancales“ – den traditionellen Terrassenfeldern der Insel – verbindet das Hotel zeitgenössische Architektur mit regionalen Bautraditionen und der einzigartigen Naturlandschaft von La Gomera. Das Hotel verfügt über 276 Zimmer und Suiten, neun Restaurants und Bars, darunter das À-la-carte-Restaurant Larrife, das AUALA Wellness & Spa mit einem Hydrotherapie-Bereich, einer Halotherapie-Salzkabine und individuell abgestimmten Wellness-Ritualen sowie ein breites Angebot an Natur- und Aktivitätsmöglichkeiten. Gäste genießen direkten Zugang zu den landschaftlichen Höhepunkten der Insel, darunter der Garajonay-Nationalpark – ein UNESCO-Weltkulturerbe – und die unberührte Bucht von Playa de Ávalo. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Hotelkonzepts: Das Resort wird vollständig mit Strom betrieben, nutzt mehr als 2.000 Photovoltaikmodule und legt Wert auf Wasserwiederverwendung, regionale Lieferketten und lokale Beschäftigung. Für die Revitalisierung eines verlassenen Gebäudes wurde das Projekt von der CaixaBank mit dem Preis 2024 in der Kategorie „Beste Renovierung eines Hotels mit mehr als 100 Zimmern“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen: https://www.bancalhotel.com

Das Bancal Hotel & Spa liegt auf einer Klippe oberhalb des Atlantiks nahe San Sebastián de La Gomera und zählt seit Juli 2024 zu den nachhaltigsten Hotelprojekten der Kanarischen Inseln. Inspiriert von den historischen „Bancales“, den traditionellen Terrassenfeldern der Insel, verbindet das Hotel zeitgenössische Architektur mit regionaler Baukultur und der einzigartigen Natur La Gomeras. Das Haus verfügt über 276 Zimmer und Suiten, neun Restaurants und Bars, das AUALA Wellness & Spa mit Hydrotherapie-Bereich, Halotherapie-Salzkabine und individuellen Wellnessritualen sowie vielfältige Natur- und Aktivangebote.

Gäste genießen direkten Zugang zu den landschaftlichen Highlights der Insel, darunter der UNESCO-Welterbe-Nationalpark Garajonay und die ursprüngliche Bucht Playa de Ávalo. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Hotelkonzepts: Das Resort wird vollständig elektrisch betrieben, nutzt mehr als 2.000 Photovoltaikmodule, setzt auf Wasserwiederverwendung, regionale Lieferketten und lokale Beschäftigung. Für die Revitalisierung der ehemaligen Tomatenplantage wurde das Projekt 2024 von CaixaBank als „Beste Renovierung eines Hauses mit mehr als 100 Zimmern“ ausgezeichnet.

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Petra Koslowski

Friedrich-Verleger-Straße 14

33602 Bielefeld

0170-2818628



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Bildquelle: Bancal Hotel & Spa