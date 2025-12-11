Eine barocke Geschichte über Liebe, Verrat und Schicksal
Zug, 2025 – Die Schweizer Autorin Andrea Kind präsentiert mit „Vanitas und Venus“ einen mitreißenden historischen Roman, der die Leserinnen und Leser ins barocke Frankreich entführt – in eine Welt voller Leidenschaft, Intrigen und menschlicher Abgründe.
Im Zentrum steht die junge Berengere de Montfort, die nach dem Tod ihrer Eltern gemeinsam mit ihren Geschwistern um den Erhalt des Familienerbes kämpft. Zwischen höfischem Glanz und moralischem Verfall erlebt sie die ganze Spannweite menschlicher Emotionen: Liebe, Ehre, Verrat und den Mut zur Selbstbestimmung.
Mit feinem Gespür für historische Details und kraftvoller Sprache lässt Andrea Kind eine Epoche wiederaufleben, in der gesellschaftliche Zwänge und persönliche Freiheit in einem gefährlichen Spannungsfeld stehen.
„Ich wollte zeigen, wie zeitlos menschliche Schwächen und Sehnsüchte sind – ob im Barock oder heute“, sagt Autorin Andrea Kind über ihr Werk.
Buchinformationen
Titel: Vanitas und Venus
Autorin: Andrea Kind
ISBN: 978-3-03883-191-4
Erscheinungsjahr: 2025
Verlag: Schweizer Literaturgesellschaft (Ein Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH)
Erscheinungsort: Zug
Kontakt: info@literaturgesellschaft.ch
Website: www.literaturgesellschaft.ch
Über die Autorin
Andrea Kind lebt und schreibt in der Schweiz. Mit „Vanitas und Venus“ legt sie ihren neuesten Roman vor, der historische Authentizität mit psychologischer Tiefe verbindet. Ihre Werke zeichnen sich durch starke Frauenfiguren, atmosphärische Dichte und eine Liebe zum erzählerischen Detail aus.
