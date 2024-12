Varonis: Mehr Datensicherheit für Databricks

Varonis erweitert seinen datenzentrierten und proaktiven Ansatz für Lakehouses der führenden Data-Intelligence-Plattform

Varonis Systems, Inc., (NASDAQ:VRNS), der Spezialist für datenzentrierte Cybersicherheit, baut die Abdeckung seiner Datensicherheitsplattform auf Databricks aus. Auf diese Weise können auch kritische Daten der Data-Intelligence-Plattform kontinuierlich identifiziert und klassifiziert, Gefährdungen beseitigt sowie Bedrohungen erkannt und gestoppt werden.

Tausende Unternehmen weltweit setzten auf Databricks bei der Erstellung, Bereitstellung, gemeinsamen Nutzung und Wartung von Daten, Analysen und KI-Lösungen. Cloud-Plattformen wie Databricks bieten zwar eine hohe Leistung und Flexibilität, erhöhen aber auch das Risiko, wenn die Datenmenge wächst. Deshalb ist ein proaktiver, datenzentrierter Ansatz erforderlich, der erkennt, wo sich sensitive Daten befinden, und in der Lage ist, Risiken auch in großem Umfang zu beseitigen.

Mit Varonis können Unternehmen die Sicherheit ihrer Cloud-Daten kontinuierlich verbessern. Dafür bietet Varonis für Databricks umfangreiche Funktionen:

Automatische Identifizierung gefährdeter Daten: Varonis erkennt und klassifiziert sensitive Daten im gesamten Data Lakehouse – etwa in Workspaces, Datenbanken und Schemas. Varonis bietet dabei einen umfassenden Überblick über Benutzer- und Gruppenzugriffsberechtigungen und Identitäten in Databricks.

Proaktive Abhilfe: Die Identifizierung von Datenrisiken ist nur ein Teil der Herausforderung. Sicherheitsverantwortliche müssen auch Probleme schnell beheben und Schwachstellen schließen, bevor sie ausgenutzt werden können. Varonis unterstützt Unternehmen dabei, Probleme proaktiv zu beheben und Risiken zu reduzieren.

Umfassende Bedrohungserkennung: Die aktive Erkennung von Sicherheitsrisiken in der Cloud ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn Angreifer mit legitimen Anmeldedaten eindringen. Varonis bietet eine umfassende Abdeckung der gesamten Kill Chain, damit Bedrohungen für die Daten schnell erkannt und beseitigt werden können.

„Durch das Modell der geteilten Verantwortung sind die IT- und Sicherheitsteams und nicht der Anbieter für den Schutz der Unternehmensdaten verantwortlich“, erklärt Volker Sommer, Regional Sales Director DACH von Varonis. „Durch die stetig wachsende Menge an Daten in Cloud-Data-Warehouses und Lakehouses steigen auch die Risiken. Diese lassen sich nur durch eine tiefe Transparenz und hohe Automatisierung wirkungsvoll minimieren. Dies gilt umso mehr, da Angreifer in aller Regel nicht mehr einbrechen, sondern sich mit gestohlenen oder ergaunerten Benutzerinformationen einloggen.“

Varonis stellt den Schutz der Daten ins Zentrum der Sicherheitsstrategie und verfolgt so einen anderen Ansatz als traditionelle IT-Sicherheits-Anbieter. Die Cloud-native Datensicherheitsplattform entdeckt und klassifiziert kontinuierlich kritische Daten, behebt Schwachstellen und erkennt fortschrittliche Bedrohungen mit KI-gestützter Automatisierung.

Tausende Unternehmen weltweit vertrauen beim Schutz ihrer Daten auf Varonis, ganz egal, wo diese gespeichert sind: lokal, in SaaS-, IaaS- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen. Mit Varonis können Kunden eine breite Palette von Sicherheitsfunktionen automatisieren, wie Data Security Posture Management (DSPM), Datenklassifizierung, Data Access Governance (DAG), Data Detection and Response (DDR), Data Loss Prevention (DLP) oder Insider Risk Management. Weitere Informationen unter www.varonis.com/de

