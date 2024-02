Vayu und 3D Wind AG – Meilensteine mit Theo H. Grepper

Neues zu Theo H. Greppers Spinn-off Vayu 3D Wind AG

Die 3D Wind AG, ein führender Akteur im Bereich Windenergieanlagen mit dreidimensionaler Windrotorbewegung, gibt bekannt, dass das Unternehmen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft vorangeht und international expandiert.

Unter der fachkundigen Leitung von Theo H. Grepper hat das Spin-off bedeutende Meilensteine erreicht und setzt sich weiterhin ambitionierte Ziele zur Gestaltung einer umweltgerechten und tragfähigen Zukunft. Theo H. Grepper betont dabei die Notwendigkeit von internationaler Zusammenarbeit, um die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen.

Dieser Wandel wird durch Faktoren vorangetrieben wie steigende Energiepreise, politische Umwälzungen und auch politische Vorgaben. Dabei besteht noch die Möglichkeit, Investor der 3D Wind AG zu werden, und zwar für eine Beteiligung ab 500.000 CHF (526.547 EUR) zu einem Aktienpreis von 96,00 CHF (99,00 EUR).

Laut Theo H. Grepper geht es darum, einen interessanten, neuen, globalen Wachstumsmarkt zu erschließen.

Die Vayu® Windenergieanlage ist ideal für Haus- und Grundbesitzer sowie für Unternehmer mit Freiflächen, da durch die dreidimensionale Bewegung der Rotorblätter nun endlich Umwelt- und Lärmschutzvorgaben erfüllt werden können, welche es ermöglichen solche Windenergieanlagen auch auf Privatgrundstücken zu installieren. Dies ist ein entscheidender Durchbruch, um den Markt für CO2 freie Energiegewinnung auch für Privathaushalte und Unternehmer zu öffnen. Dies gelang bisher nur Solaranlagen und Batteriespeichern.

Vayu macht sich dabei die Bewegungsbionik zunutze, was direkt aus der Natur entlehnt ist. Langjährige Entwicklung und Forschung führten zur einzigartigen dreidimensionalen Bewegungsmechanik der Vayu® die wie eine Automatik im Auto funktioniert, im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die entweder mit Auftrieb oder Widerstand (Drag- oder Lift Type) arbeiten. Jeweils vier Flügel der Turbine sind zu einer Seite hin versetzt angeordnet, alle acht rotieren dazu um ihre eigene Achse – das erhöht die Effizienz der Stromerzeugung und ermöglicht auch Stromerzeugung bei leichteren Luftbewegungen schon ab 1,6 Metern die Sekunde. All dies geschieht relativ lautlos und naturschonend. Die produzierte Windenergie, teils sogar bis zu 4kW je Stunde, kann direkt genutzt oder auch in Batterien gespeichert werden. Empfohlen wird sogar, das System mit Solaranlagen und Batterien zu koppeln, um einen möglichst idealen Energieausbeutemix zu erhalten.

Falls auch Sie begeistert von den Entwicklungen der nachhaltigen Windenergiegewinnung sind und nähere Informationen zu Theo H. Greppers Spin-off Vayu wünschen besuchen Sie einfach die Website vayu.swiss . Es geht heutzutage auch um mehr als um reinen Umweltschutz, erfahren Sie beispielsweise mehr bezüglich potentieller Kostensenkungen und Energieautarkie.

