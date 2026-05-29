vegas Stapelsessel für Garten, Terrasse und Gastronomie

Der acamp vegas Stapelsessel im warmen Farbton Toffee bietet dir maximalen Komfort und Flexibilität für deinen Garten, deine Terrasse oder sogar die Gastronomie. Genieße entspannte Stunden im Freien, während du dich auf einen Sitzkomfort verlassen kannst, der auch bei längerer Nutzung keine Wünsche offenlässt.

Stell dir vor, wie du mit Familie und Freunden unvergessliche Momente verbringst – umgeben von einem harmonischen Design, das sich dank der natürlichen Farbgebung perfekt in jede Outdoor-Umgebung einfügt. Der vegas Stapelsessel schafft eine Atmosphäre, die zum Verweilen und Genießen einlädt und dabei modern und stilvoll wirkt.

Was diesen Stapelsessel so einzigartig macht, ist die Kombination aus Leichtigkeit, Stabilität und wetterfester Qualität. Das pulverbeschichtete Aluminiumgestell sorgt für eine robuste Basis, während die Armlehnen aus Polywood nicht nur optisch überzeugen, sondern auch angenehm in der Hand liegen. Der atmungsaktive Acatex-Bezug garantiert dir selbst an heißen Tagen ein angenehmes Sitzgefühl.

Mit seinen Maßen und der stapelbaren Bauweise lässt sich der vegas Sessel ganz einfach platzsparend verstauen – ideal für private Außenbereiche genauso wie für den professionellen Einsatz in Cafes oder Restaurants. Ob beim gemütlichen Frühstück auf dem Balkon oder beim großen Gartenevent: Dieser Stapelsessel macht immer eine gute Figur.

Vertraue auf die bewährte Qualität von acamp und setze auf ein Produkt, das durch Langlebigkeit und Komfort überzeugt. Zahlreiche zufriedene Kunden schätzen die Kombination aus Funktionalität und Design – überzeuge dich selbst!

Warte nicht länger und bring mit dem acamp vegas Stapelsessel in Toffee frischen Wind in deinen Außenbereich. Bestelle jetzt und genieße schon bald entspanntes Sitzen unter freiem Himmel!

acamp bietet seit mehr als 58 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

Firmenkontakt

Beo-Garden AG

Chrisitan Kann

Roosstraße 53

8832 Wollerau

+41 44 6872910

+49 2581 62 800



https://www.acamp.de

Pressekontakt

cmh werbeagentur GmbH & Co. KG

Martin Hegselmann

Hans-Sachs-Str. 7

59227 Ahlen

02382-911690



https://www.cmh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.