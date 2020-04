Velodyne Acoustics DD-10 Plus Subwoofer – Geld sparen mit der Trade-In-Aktion “Make a Change”

Velodyne Acoustics gewährt Käufern eines DD-10 Plus Subwoofer aus der Digital Drive Plus Flaggschiffserie bis einschließlich 31. Mai 2020 attraktive Preisnachlässe bei Inzahlungnahme eines alten Subwoofers bei teilnehmenden Fachhändlern.

Hamburg, 09. April 2020 – Seit über 40 Jahren der Maßstab für unverfälschten Tiefton: Velodyne Acoustics steht wie kaum ein anderer Hersteller für Ideenreichtum, Pioniergeist und exzellentes Design bei der Entwicklung hochwertiger Subwoofer für Filmton- und Musikwiedergabe. Die aktuelle Flaggschiffserie Digital Drive Plus (DD+) vereint die gesammelte Expertise des US-amerikanischen Herstellers in einer konkurrenzlosen Reihe von High-End-Subwoofern. Unter dem Slogan “Make a Change” hat Velodyne nun eine Trade-In-Aktion gestartet, bei der Käufer eines Digital Drive 10 Plus Subwoofers bis einschließlich 31. Mai 2020 von besonders attraktiven Preisnachlässen profitieren können, wenn sie ihren alten Subwoofer bei einem teilnehmenden Velodyne Fachhändler in Zahlung geben.

Zeit für Veränderung im Frequenzkeller

Der mitunter lang gehegte Traum eines Subwoofers aus der legendären DD+ Reihe von Velodyne für das eigene Musik- oder Heimkino-Setup rückt durch die “Make a Change”-Trade-In-Aktion des amerikanischen Traditionsherstellers näher denn je. Freunde eines ausdrucksstarken und zugleich präzisen Tieftons sparen beim Kauf eines DD-10 Plus bis zu 1.590,00 Euro, wenn sie ihren alten Subwoofer bei einem teilnehmenden Velodyne Fachhändler in Zahlung geben. Als Referenz seiner Klasse präsentiert sich der DD-10 Plus als wertvolle Bereicherung für jedes Audio-System. Mit seiner kompromisslosen und zugleich präzisen Spielweise glänzt er bis in den tiefsten Frequenzkeller und fügt sich nahtlos in jeden Raum und in jedes Setup ein.

Die Referenz auf dem Subwoofer-Markt: Velodyne Digital Drive Plus

Mit der Digital Drive Plus Serie hat Velodyne die Grenze des Machbaren ein weiteres Mal neu definiert. Die vier Referenz-Subwoofer-Modelle unterstreichen die Rolle des Traditionsunternehmens als führender Hersteller auf dem Subwoofer-Markt. Die einzigartige und brandneue 8-Band-Auto-EQ-Plus-Technologie ermöglicht eine nahtlose Anpassung des Subwoofers an die individuellen räumlichen Gegebenheiten und bietet verschiedene Presets. Dank des mitgelieferten Einmessmikrofons erfolgt die Echtzeit-Basskorrektur intuitiv auf Knopfdruck, wobei manuelle Messvorgänge sowie ein weiteres Feintuning über den integrierten USB-Eingang an einem angeschlossen PC vorgenommen werden können. Die firmeneigene Digital High-Gain Servo Technologie und der patentierte Class D “Energy Recovery System” (ERS) Verstärker mit über 3.000 Watt Impulsleistung machen die DD+ Subwoofer zum verzerrungsärmsten Basssytem der Welt. Im Zusammenspiel mit der rechenstarken Basskorrektur gewährleisten die Subwoofer der DD+ Serie eine bisher unerreichte Präzision bei der Tieftonwiedergabe.

Allgemeine Informationen zur Trade-In-Aktion

Im Aktionszeitraum bis einschließlich 31. Mai 2020 profitieren Käufer eines Velodyne Digital Drive 10 Plus von einem Preisnachlass bis zu 1.590,00 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 4.590,00 Euro, bei Inzahlungnahme eines alten Subwoofers (unabhängig von Marke und Preisklasse) bei einem der teilnehmenden Velodyne Fachhändler. Interessierte Kunden können bei Audio Reference den nächstgelegenen Fachhändler in Erfahrung bringen: Per Telefon unter 040 / 5 33 20 – 359 oder per E-Mail unter info@audio-reference.de.

Das Unternehmen Velodyne Acoustics

Meister der tiefen Töne: Seit über 40 Jahren treibt Velodyne Acoustics die Entwicklung des Subwoofer-Konzepts mit innovativen Technologien voran. Schon 1983 stellte Velodyne Gründer David Hall den Markt mit einem Patent auf den Kopf, das eine lautere, tiefere und dabei verzerrungsärmere Wiedergabe ermöglichte. Weitere Innovationen folgten, darunter auch 2003 der weltweit erste DSP-gesteuerte Subwoofer. Heute begeistert Velodyne Acoustics die Anhänger von HiFi- und Heimkino-Klanggenuss mit flexiblen, an jeden Aufbau anpassbaren Systemen, die dabei äußerst benutzerfreundlich und einfach zu bedienen sind. Die Digital Drive Plus Serie gilt unter Kennern als Maßstab für das, was heutige Subwoofer leisten können. Kein anderer Hersteller hält so viele Patente im Subwooferbau – und jedes dieser Patente steht ganz im Dienste der perfekten Tieftonwiedergabe.

www.velodyneacoustics.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe “Der Ton macht die Musik” strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, micromega, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sonus Faber, Sumiko, Velodyne, Wadia, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

