Veränderbare Arbeitsblätter sind in Biologie ein großer Vorteil. Der Bildungsverlag Park Körner stellt sie als Word-Dateien Lehrern zur Verfügung.

Ein Beispiel: Vermehrung von Pflanzen, Fotosynthese u.a.

Auswahl der Themenschwerpunkte dieses Beispiels:

– Schema einer Blütenpflanze

– Fotosynthese und Atmung

– Energiegewinnung bei Pflanzen und Tiere

– Geschlechtliche und ungeschlechtliche Vermehrung von Pflanzen

Jedes dieser Themen bedarf in jeder Klasse eine andere Erarbeitung. Daher setzt der Bildungsverlag Park Körner im Fach Ethik auf in jeder Hinsicht veränderbare Word-Dateien. Diese können in verschiedenen Fassungen abgespeichert und den Schülern gedruckt oder digital zugänglich gemacht werden.

Der Einsatz von KI (z. B. bei hohem Migrationsanteil):

Die Veränderbarkeit der Arbeitsblätter darf beim Bildungsverlag Park Körner auch mit KI geschehen. Die Umformulierung in einfache Sprache, z. B. auf das Niveau A 2, kann nötig sein. Dies z. B. in Klassen mit hohem Migrationsanteil. Derartige Aufgaben löst auch eine kostenlose KI bravourös. Unter www.park-koerner.deshareddownloadPresseKI_Beispiel.zip ein Beispiel.

Das Gesamtangebot veränderbarer Arbeitsblätter für das Unterrichtsfach Biologie finden Sie unter https://www.park-koerner.de/Biologie/Biologie.html Es werden alle Lehrplaninhalte der allgemeinbildenden Schulen von der 5. – 10. Klasse abgedeckt. In allen Themenbereichen des Faches Biologie sind veranschaulichende kurze Videosequenzen verfügbar. Seit dem Corona-Lockdown gibt es ferner virtuelle Online-Lernräume mit interaktiven Tests. Wir bitten hier um freundliche Beachtung des Links zum Whitepaper unten.

Ein 50-Sekunden-Video verdeutlicht das Gesagte. Es zeigt auch die Einfachheit der Anpassungsmöglichkeiten.

1. Was ist der Bildungsverlag Park Körner?

Der Park Körner Verlag ist ein 1989 gegründeter Bildungsverlag, der für die Lehrkräfte und Schulen der allgemeinbildenden Schulen digitale Arbeitsmaterialien anbietet. Diese behandeln didaktisch aufbereitet die Lehrplanthemen in der Form veränderbarer Word-Dateien und individuell erstellbarer virtueller Lernräume. Diese können durch die Lehrkräfte ihrem Unterricht angepasst werden. Die Schülerinnen und Schülern (SuS) erhalten sie zur Bearbeitung gedruckt oder digital.

Inhalte und Form ähneln den zugelassenen Schulbüchern. Konsequenterweise ist der Bildungsverlag Mitglied im Verband Bildungsmedien (VBM), früher Verband der Schulbuchverlage (VdS).

2. Welche Lehrplaninhalte deckt der Bildungsverlag ab?

Für folgende Fächer hat Park Körner didaktisch aufbereitete Inhalte, die den Lehrplaninhalt ganz oder in erheblichen Teilen abdecken: Biologie, Chemie, DaZ, Deutsch, Englisch, Ethik, Französisch, Geografie, Geschichte, Hauswirtschaftslehre, Informatik, Italienisch, Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik, Physik, Politik, Religion, Religion, Spanisch, Sport, Werken. Wirtschaft.

3. Was ist unter „individuell erstellbaren virtuellen Lernräumen“ zu verstehen?

Mit dem Corona-Lockdown entstand die Notwendigkeit, den SuS online eine Lernumgebung anzubieten. Eine weitere Forderung war, dies als Webanwendung ohne Installation auf jedem Betriebssystem anzubieten. Zudem musste die Möglichkeit zur Individualisierung gegeben sein, um unterschiedlichen Leistungsniveaus von Klassen oder innerhalb dieser Rechnung zu tragen. Schließlich ist es notwendig, die SuS durch Interaktivität, die eine individuelle Rückmeldung zum erreichten Leistungsniveau gibt, einzubinden. Eine kurze Videoinformation finden sie hier.

Das gesamte Whitepaper finden Sie hier https://www.park-koerner.de/shared/download/Whitepaper/Whitepaper.pdf

Bildungsverlag Park Körner https://www.park-koerner.de/ Kontaktdaten: info@park-koerner.de, Telefon 089/2602043-0, Fax 089/2602043-4, Sendlinger Str. 25, 80331 München

