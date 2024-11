Veränderung im Vertrieb von AOC und MMD

Amsterdam, 12. November 2024 – Umbau bei den Display-Spezialisten AOC und MMD in der Region DACH: Zum 1. November 2024 wurden die Vertriebsaktivitäten der gesamten DACH-Region unter einer Leitung zusammengefasst und Lutz Hardge zum Regional Sales Director DACH (Deutschland-Österreich-Schweiz) ernannt. Sein bisheriger Verantwortungsbereich erweitert sich damit um den Schweizer Markt.

Dazu Richard Chang, Head of Sales Europe bei AOC und MMD: „Durch die Konsolidierung der DACH-Region unter einer Führung stärken wir unseren Marktansatz, gewährleisten eine konsistente Leistungserbringung in allen drei Ländern und unterstützen unsere Wachstumsziele in diesen Schlüsselmärkten.“

Lutz Hardge fügt an: „Ich freue mich, meinen Verantwortungsbereich zu erweitern und meine beruflichen Erfahrungen einzubringen. Die Marktmechanismen sind ähnlich, so dass wir eine gute und erfolgreiche Symbiose zwischen den drei Ländern erwarten können, die zu weiterem Wachstum führen wird.“

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Daniela Jacobo

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



https://eu.aoc.com/de/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.