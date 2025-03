Veränderungen im Gesellschafterkreis der eins energie in Sachsen

Chemnitz, 28. März 2025. Bei der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (eins), dem Energieversorger für Chemnitz und die Region mit 1400 Beschäftigten in Südwestsachsen, gibt es ab Mitte April Änderungen im Kreis der bisher vier Gesellschafter.

Die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), der regionale Energieversorger in Ostdeutschland, hat entschieden, als einer der bisherigen Gesellschafter der eins aus dem Gesellschafterkreis auszuscheiden. Begründet wird dies mit konzernstrategischen Überlegungen innerhalb der enviaM-Unternehmensgruppe. An der eins hielt die enviaM eine Beteiligung in Höhe von 9,1 Prozent, die sie im Sinne der Portfoliooptimierung jetzt veräußert. Die bisher von der enviaM gehaltenen Anteile werden im Einvernehmen mit den übrigen Gesellschaftern von einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der eins übernommen.

Die weiteren Anteilseigner der eins – die Kommunale Versorgungs- und Energiedienstleistungsgesellschaft Südsachsen mbH, die Kommunale Versorgungsdienstleistungsgesellschaft Chemnitz mbH sowie die Thüga AG – bleiben unverändert Gesellschafter.

Auch behält die enviaM ihren Firmenhauptsitz in Chemnitz.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Infrastruktur- und Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,2 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit über 4.000 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

