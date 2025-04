Veranstaltungsempfehlung: Expertenkonferenz Fuhrparkmanagement

Expertenkonferenz und Verbandsmeeting am 3. und 4. Juni in Ladenburg bei Mannheim / Hochaktuelle Themen rund um das Fuhrparkmanagement / Plattform für Wissensaustausch

Mannheim, im April 2025. Am 3. und 4. Juni 2025 lädt der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) zu seiner Expertenkonferenz nach Ladenburg ein. Der Schwerpunkt liegt auf dem Fuhrparkmanagement und den aktuellen Herausforderungen. Fuhrparkverantwortliche aus ganz Deutschland kommen in den historischen Gutshof Ladenburg (nahe Mannheim) zusammen, um über hochaktuelle Themen und praxisnahe Lösungen zu diskutieren.

Die Konferenz, die auch als traditionelles Verbandsmeeting für Mitglieder und Nicht-Mitglieder dient, bietet eine ideale Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Best Practices. Teilnehmer können sich auf eine spannende Agenda freuen, die nicht nur die aktuellen Herausforderungen, sondern auch zukunftsweisende Lösungen im Fuhrparkmanagement beleuchtet.

Hochaktuelle Themen auf der Agenda

Die diesjährige Konferenz bietet eine Agenda mit hochaktuellen Themen für Fuhrparkverantwortliche. Im Fokus stehen unter anderem die politischen Entwicklungen im Bereich Mobilität und deren Auswirkungen auf das Fuhrparkmanagement sowie Strategien zur Kostenbegrenzung in Flotten. Zudem werden die Chancen und Herausforderungen von „Functions on demand“ im Fuhrpark beleuchtet und in kurzen Impulsen relevante Themen wie die Elektromobilität und die Auswahl von E-Fahrzeugen für Flotten vorgestellt. Ein weiteres Thema sind die Unfallverhütungsvorschriften (UVV), insbesondere im Hinblick auf E-Fahrzeuge sowie Lösungen für das Laden von E-Fahrzeugen zu Hause. Die Teilnehmer können sich zudem auf einen Erfahrungsbericht zu HVO als Kraftstoffalternative im Fuhrpark und Informationen zu aktuellen Veränderungen bei der Dienstwagenbesteuerung für Elektrofahrzeuge freuen.

Aus der Agenda

– Mobilität & Politik – Was kommt auf das Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement zu?

– Steigender Kostendruck in Flotten – Kostentreiber erkennen

(Möglichkeiten der Kostenbegrenzung und -reduzierung in der Praxis)

– Functions on demand im Fuhrpark

(Funktionsweise, Vorteile, Herausforderungen aus technischer, rechtlicher, steuerlicher Sicht)

– Markt der Möglichkeiten

(Kurzimpulse & Erfahrungsaustausch, Wissensupdate zu aktuellen und relevanten Themen im 15 Minuten-Takt)

– Das DAT Barometer – Schwerpunkt: Rahmenbedingungen Elektromobilität

– Modelle & Marken – Welche E-Fahrzeuge passen in die Flotte?

Angebotsentwicklung und Auswahlkriterien für die Praxis

– Dauerbrenner UVV – Do“s & dont“s

(Lösungen für die Praxis, Besonderheiten bei E-Fahrzeugen)

– Laden @home – Hausstromrückerstattung

(Lösungsmöglichkeiten für das Fuhrparkmanagement)

– Erfahrungsbericht HVO im Fuhrpark

– Aktuelles aus dem Steuerrecht

(Dienstwagensteuer bei Elektromobilität)

„Die Konferenz bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich auf den neuesten Stand zu wichtigen Themen der Mobilität und des Fuhrparkmanagements zu bringen und mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen“, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BBM.

Für alle Interessierten gibt es noch die Möglichkeit zur Anmeldung. Weitere Informationen zur Konferenz: https://www.mobilitaetsverband.de/konferenzen-messen/expertenkonferenz-fuhrparkmanagement-2025.html

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Themenschwerpunkte des Verbandes sind alle Aspekte der nachhaltigen betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität. Mit rund 650 Mitgliedsunternehmen ist der Verband das größte Netzwerk rund um diese Themen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und stellt seine Expertise bereit. Der BBM ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim), Axel Schäfer (Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

