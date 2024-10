Veranstaltungshinweis: Controlware auf der Smart Country Convention 2024 in Berlin (hub27, Stand 410)

Dietzenbach, 1. Oktober 2024 – Controlware ist auf der diesjährigen Smart Country Convention (15. bis 17. Oktober 2024) in Berlin mit einem eigenen Messestand (hub27, Stand 410) vertreten. Auf dem führenden Event für den digitalen Staat und öffentliche Dienste informiert der IT-Dienstleister und Managed Service Provider über aktuelle Themen und Trends rund um die digitale Verwaltung.

„Als Trusted Advisor unterstützt Controlware seit vielen Jahren Bund, Länder und Kommunen bei der erfolgreichen Digitalisierung ihrer Prozesse und Dienste – und schafft so die Grundlage für die intelligente Vernetzung im Public Sector: Mit unserer themenübergreifenden Expertise und langjährigen Erfahrung sind wir der ideale Partner, wenn es um die Konzeption und Umsetzung umfangreicher Digitalisierungsprojekte geht – immer mit Blick auf die IT-Security, die Compliance-Vorgaben und die Policies“, betont Sandra Saidowski, Business Development Manager Public bei Controlware. „Die Smart Country Convention hat sich als wichtigstes Event für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors in Deutschland etabliert – und wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder Teil davon zu sein. Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist entscheidend für eine sichere Gesellschaft, und wir sehen es als unsere Aufgabe, mit innovativen Lösungen und einem tiefen Verständnis für die speziellen Anforderungen im Public Sector dazu beizutragen.“

Controlware legt den Fokus in diesem Jahr auf folgende Schwerpunktthemen:

– Ein kontinuierliches Schwachstellen-Management ist entscheidend, um die Integrität und Sicherheit kritischer Daten zu gewährleisten. Controlware zeigt, wie Einrichtungen der öffentlichen Hand Sicherheitslücken zuverlässig identifizieren, priorisieren und beheben.

– Penetrationstests, bei denen der Tester in die Rolle des Angreifers schlüpft, um Sicherheitslücken aufzudecken, sind ein probates Mittel, um die Infrastruktur auf den Prüfstand zu stellen, das Sicherheitsniveau zu erhöhen und IT-Risiken zu minimieren.

– Mit Blick auf Sicherheit und Datenschutz sind Ämter und Behörden auf souveräne Multi-Cloud-Modelle angewiesen. Controlware unterstützt bei der Bewertung, Analyse und Konzeption souveräner Clouds und entwickelt eine passende Architektur.

– Controlware bietet modulare Network-as-a-Service-Lösungen, die ein Höchstmaß an Flexibilität beim WAN-, LAN- und Wireless-Networking garantieren und IT-Teams entlasten – die perfekte Alternative zu eigener Hardware.

– Microsoft 365 ist allgegenwärtig, geht aber mit Risiken einher, wenn nicht alle Konfigurationen korrekt eingestellt sind. Controlware unterstützt bei der Risikobewertung, analysiert Konfigurationen im Hinblick auf die Compliance und entwickelt einen Maßnahmenplan für die konforme Nutzung.

– Der Umgang mit sensiblen Daten unterliegt strengen regulatorischen Vorgaben. Controlware hilft dabei, die Einhaltung von Governance, Risk & Compliance sicherzustellen, ohne auf die Potenziale der Digitalisierung zu verzichten.

Über diese Themen hinaus stehen die Experten von Controlware am Messestand (hub27, Stand 410) für alle Fragen rund um Digitalisierung und IT-Security zur Verfügung. Besucher können sich direkt am Stand informieren oder vorab auf https://www.controlware.de/2024-1/anmeldung-smart-country-convention-2024 einen Termin vereinbaren.

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

