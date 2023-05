Veranstaltungshinweis: Controlware Network Day 2023 am 27. Juni im Science Congress Center Munich

Dietzenbach, 24. Mai 2023 – Controlware lädt am 27. Juni 2023 zum zweiten Controlware Network Day in das Science Congress Center in Garching bei München ein. Netzwerk- und IT-Verantwortliche haben im Rahmen der ganztägigen Veranstaltung Gelegenheit, sich über aktuelle Trends und Neuheiten im Netzwerk-Umfeld zu informieren und sich mit Experten über ihre Projekte auszutauschen.

„Die Premiere des Controlware Network Days im vergangenen Herbst war ein durchschlagender Erfolg, und wir freuen uns sehr darauf, mit diesem spannenden Format in die zweite Runde zu gehen“, berichtet Jens Müller, Senior Business Development Manager Network Solutions bei Controlware. „Der Fokus wird diesmal auf den Themen Nachhaltigkeit und Netzwerksicherheit liegen: Unsere Experten präsentieren ganzheitliche Lösungen, die Unternehmen bei ihren Digitalisierungsvorhaben unterstützen – und die ihnen helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ohne Abstriche bei der Sicherheit und Performance in Kauf zu nehmen.“

Die Highlights der Veranstaltung im Überblick:

– Der international renommierte Speaker und Autor Ömer Atiker gibt in seinem Vortrag „Digitale Transformation – Wunsch, Wahn und Wirklichkeit“ einen spannenden Ausblick auf innovative Technologien, die unsere Zukunft prägen werden.

– Die Partner Alcatel-Lucent Enterprise, Arista Networks, ARP-Guard, Aruba Networks, Cisco Systems, Extreme Networks, Forescout, Huawei, Juniper Networks, NetScout und VMware präsentieren innovative Netzwerkkonzepte und zeigen deren Mehrwert in Use Cases.

– Im Rahmen der Partner-Ausstellung haben die Besucher die Möglichkeit, sich vertieft über die Produkte und Lösungen der Hersteller zu informieren und mit den anwesenden Experten über ihre konkreten Projekte zu sprechen.

Die Teilnahme am Controlware Network Day ist kostenfrei. Allerdings ist die Zahl der Teilnahmeplätze begrenzt – es empfiehlt sich also, sich frühzeitig anzumelden. Die Agenda und die Möglichkeit zur Online-Registrierung finden interessierte Leser unter: https://www.controlware.de/controlware-network-day/anmeldung.html

Hinweis für Pressevertreter

Am Vortag des Controlware Network Day 2023 veranstaltet Controlware für Pressevertreter einen Presse-Round-Table. Wenn Sie den 26. Juni 2023 als Pressetermin wahrnehmen möchten, nimmt Frau Stefanie Zender Ihre Anmeldung gerne unter 06074/858-246 oder per

E-Mail an stefanie.zender@controlware.de entgegen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

