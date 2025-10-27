Verantwortungsvoll abgesichert: Unabhängige Beratung für Tierhalter

Hamburg/Dietmannsried, 27. Oktober 2025 – Tiere sind Familienmitglieder. Doch wenn ein Unfall, eine Krankheit oder ein Haftungsfall eintritt, können Kosten schnell ausufern. Der Versicherungsmakler AMBA Versicherungen (Daniel Moser) zeigt, wie Tierhalter in Deutschland sich bedarfsorientiert und transparent absichern – von Tierkranken- und OP-Versicherung bis zur Tierhalterhaftpflicht.

Tierarztkosten seit GOT 2022: spürbar gestiegen

Mit der Neufassung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) im November 2022 wurden zahlreiche Positionen deutlich teurer – etwa die allgemeine Untersuchung beim Hund (+75 %) und bei der Katze (+163 %). Auch Routineleistungen wie Impfungen oder Kastrationen sind seitdem spürbar kostenintensiver. Für Tierhalter bedeutet das: höhere laufende Kosten und größere Einmalrisiken bei Eingriffen.

„Die GOT-Anpassung hat die finanzielle Realität für Tierhalter verändert. Gute Absicherung sorgt dafür, dass medizinische Entscheidungen nicht am Geldbeutel scheitern“, sagt Daniel Moser, unabhängiger Versicherungsmakler und Gründer von AMBA Versicherungen.

Kranken- vs. OP-Versicherung: richtig kombinieren

Die Tierkrankenversicherung übernimmt ambulante und stationäre Behandlungen, Diagnostik und Medikamente. Die Tier-OP-Versicherung greift bei chirurgischen Eingriffen – vom verschluckten Fremdkörper bis zur Kreuzband-OP oder Kolik beim Pferd. Ein kluger Abschluss reduziert Eigenanteile und sichert hohe Tierarztkosten ab.

Infos & Optionen: Tierversicherung – Überblick

Haftungsrisiken: In welchen Ländern ist Hunde-Haftpflicht Pflicht?

Ein unbedachter Moment – und der Hund verursacht einen Unfall. Die Tierhalterhaftpflicht schützt vor Forderungen Dritter. Pflicht für alle Hunde ist sie u. a. in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Andere Bundesländer regeln die Pflicht teils nur für bestimmte oder als gefährlich eingestufte Hunde.

AMBA Versicherungen erklärt die Unterschiede und passenden Deckungssummen – individuell abgestimmt auf Tierart, Lebensumfeld und Bundesland. Mehr dazu im Bereich Recht & Eigentum

„Ein unbedachter Moment kann reichen, und der Halter steht für zehntausende Euro gerade. Die Haftpflicht ist eine der wichtigsten Policen überhaupt – und oft sogar gesetzlich vorgeschrieben“, betont Moser.

33,9 Millionen Heimtiere – Beratung wird zum Erfolgsfaktor

2024 lebten laut Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) und Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) rund 33,9 Millionen Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel in deutschen Haushalten; in 44 Prozent der Haushalte lebt mindestens ein Heimtier.

Mit steigenden Kosten und komplexeren Policen wächst der Bedarf an unabhängiger Beratung, um die beste Lösung zu finden.

„Als Makler arbeiten wir gesellschaftsunabhängig. Wir vergleichen Tarife, erklären Ausschlüsse und finden die passende Lösung – nicht die erstbeste,“ so Moser.

Checkliste: So finden Tierhalter den passenden Schutz

1.Risikoprofil: Tierart, Alter, Rasse und eventuelle Vorerkrankungen prüfen.

2.Leistungsumfang: GOT-Satz, Jahreslimit, Selbstbeteiligung, Wartezeiten.

3.Haftpflicht: Deckungssumme (mindestens 10 Mio. EUR empfohlen), Auslands- und Fremdhüter-Schäden beachten.

4.Transparenz: Bedingungen und Ausschlüsse prüfen; im Zweifel Makler fragen.

5.Gesamtbild: Auch die eigene Vorsorge mitdenken – etwa Berufsunfähigkeits-, Privathaftpflicht- und Gesundheitsabsicherung.

Mehr Infos dazu unter Gesundheit & Vorsorge für Tierhalter

Tierliebe heißt Verantwortung

Tierliebe endet nicht bei Futter und Pflege. Wer sein Tier wirklich schützen will, sollte sich rechtzeitig über die passenden Versicherungen informieren – am besten mit einem Versicherungsmakler, der transparent und objektiv berät. So lassen sich hohe Tierarztkosten, Haftungsrisiken und rechtliche Stolperfallen vermeiden.

Mehr Informationen und individuelle Beratung für Tierhalter unter amba-versicherungen.de

Häufige Fragen (FAQ)

Was hat sich durch die GOT 2022 verändert?

Tierärzte müssen seit 2022 nach neuen Gebührensätzen abrechnen. Viele Leistungen wurden deutlich teurer – z. B. allgemeine Untersuchung Hund +75 %, Katze +163 %. Damit steigen die Tierarztkosten insgesamt spürbar.

Ist Hunde-Haftpflicht überall Pflicht?

Nein. Eine generelle Pflicht gilt in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. In anderen Bundesländern nur für bestimmte Rassen oder bei Auffälligkeiten.

Was ist der Unterschied zwischen Tierkranken- und OP-Versicherung?

Die Tierkrankenversicherung deckt Diagnostik, Medikamente und ambulante Behandlungen ab. Die OP-Versicherung übernimmt chirurgische Eingriffe und Narkosekosten – in einer Tierkrankenversicherung ist immer die OP-Versicherung enthalten.

Wann lohnt sich unabhängige Makler-Beratung?

Wenn du Tarife vergleichen, Ausschlüsse verstehen oder individuelle Kombinationen aus Kranken-, OP- und Haftpflichtschutz prüfen möchtest. Ein Makler arbeitet nicht im Auftrag einer Versicherung, sondern im Interesse des Tierhalters.

AMBA Versicherungsmakler – Unabhängige Beratung mit Weitblick

AMBA steht für ehrliche, transparente und unabhängige Beratung rund um Versicherungen und Finanzen. Gründer Daniel Moser ist seit über 20 Jahren als Versicherungsmakler und Finanzexperte tätig – regional verwurzelt im Allgäu, digital deutschlandweit aktiv.

Als freier Makler arbeitet AMBA ausschließlich im Interesse seiner Kunden – nicht im Auftrag einer Versicherungsgesellschaft. Der Fokus liegt auf individuellen Lösungen für Privatpersonen, Selbstständige und Tierhalter. Ob Tierversicherung, Vorsorge oder betriebliche Absicherung – AMBA vergleicht Tarife objektiv, erklärt komplexe Themen verständlich und begleitet seine Kunden langfristig als verlässlicher Partner.

Das Ziel: Sicherheit mit Klarheit.

Keine Standardprodukte, sondern maßgeschneiderte Konzepte, die wirklich zu den Lebenssituationen der Menschen passen.

Mehr Informationen unter amba-versicherungen.de

