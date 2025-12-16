Verantwortungsvolle KI-Führung bei YOUNEA

Luxemburgisches KI-Unternehmen YOUNEA ernennt Sarina Grosz zur Chief AI Officer – und setzt europäische Maßstäbe für verantwortungsvolle KI-Führung

Luxemburg, 16. Dezember 2025 – Mit der Ernennung von Gründerin Sarina Grosz zur Chief AI Officer (CAIO) führt das Luxemburger Unternehmen YOUNEA Sàrl nicht nur eine neue Führungsposition ein – es setzt damit auch ein starkes Zeichen: als eines der ersten Unternehmen Europas etabliert YOUNEA eine KI-Verantwortung auf höchster Ebene und stärkt damit den Anspruch Luxemburgs, ein zentraler Standort für ethisch regulierte KI-Entwicklung zu sein.

Erstes europäisches Unternehmen mit KI-Telefonie – und nun mit CAIO auf C-Level

YOUNEA war bereits 2023 eines der ersten Unternehmen Europas, das vollständig KI-gestützte, telefonbasierte Assistenten für Kundenkommunikation einsetzte. Heute geht das Unternehmen den nächsten Schritt – mit einer strukturell verankerten Führungsrolle für künstliche Intelligenz: der Chief AI Officer.

Mit dieser Entscheidung übernimmt YOUNEA europaweit eine Pionierrolle – und wird damit zum Best-Practice-Beispiel für Unternehmen, die KI nicht nur anwenden, sondern auch verantwortungsvoll steuern wollen. Die CAIO-Rolle ist dabei weit mehr als eine symbolische Funktion. Sie umfasst:

– Strategische Steuerung aller KI-Aktivitäten im Unternehmen

– Regulatorische Umsetzung des EU AI Acts und anderer Vorschriften

– Governance & Risiko-Management im Umgang mit sensiblen Daten

– Kulturelle Transformation hin zu einer reflektierten, KI-kompetenten Organisation

„Wir erleben einen historischen Wendepunkt: Künstliche Intelligenz verändert unser Arbeiten und Leben – aber sie braucht klare Werte und Prinzipien. Als CAIO möchte ich sicherstellen, dass Innovation bei YOUNEA immer im Dienst der Menschen steht.“- Sarina Grosz, Gründerin und Chief AI Officer von YOUNEA

YOUNEA positioniert Luxemburg als Innovationsstandort für verantwortungsvolle KI

Mit dem Schritt unterstreicht YOUNEA die zentrale Rolle Luxemburgs als Zukunftsstandort für technologische und ethische Innovation. Während viele Unternehmen in Europa noch nach Orientierung suchen, zeigt YOUNEA konkret, wie der Einsatz von KI mit gesellschaftlicher Verantwortung kombiniert werden kann.

„Luxemburg hat die Chance, zum europäischen Zentrum für verantwortungsvolle KI zu werden. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen – technologisch, aber auch ethisch.“ – Sarina Grosz

Die Positionierung als Vorreiter erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt: Der kommende EU AI Act verlangt von Unternehmen neue Strukturen, Aufsicht und Nachvollziehbarkeit beim Einsatz von KI. Viele Organisationen stehen hier noch ganz am Anfang – YOUNEA hat bereits heute eine klare Antwort.

Über Sarina Grosz

Sarina Grosz ist Unternehmerin, Technologieethikerin und KI-Expertin. Sie gründete YOUNEA mit dem Ziel, menschenzentrierte KI-Lösungen zu entwickeln – insbesondere im Bereich sprachbasierter Assistenzsysteme. Als eine der ersten Frauen Europas in der Position einer Chief AI Officer bringt sie nicht nur technisches Know-how, sondern auch gesellschaftspolitisches Bewusstsein in die Debatte um Zukunftstechnologien ein. Sie ist gefragte Sprecherin auf internationalen Konferenzen und engagiert sich in Gremien zur Regulierung künstlicher Intelligenz.

YOUNEA entwickelt sichere, skalierbare und DSGVO-konforme KI-Lösungen für Unternehmen in Europa. Mit LuxAIaaS ermöglicht YOUNEA Firmen, KI schnell und einfach in ihre eigenen Produkte und Prozesse zu integrieren – vollständig im eigenen Branding.

