Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie mit neuer starker Führung

Bonn, 10.06.2025 – Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des VdF in Baden-Baden wurde das Präsidium neu gewählt. Präsident ist Heinrich Reuss, Eckes Granini, 1. Stellvertreter ist Jakob Wagner von Niederrheingold und 2. Stellvertreter ist Guido Kühne, Refresco. Neu im Präsidium ist Dr. Peter van Nahmen von der gleichnamigen Obstkelterei.

VdF-Präsidium

Präsident Reuss zeigte sich sehr zufrieden mit der neuen starken Führung. „Ich bin zuversichtlich, dass wir für die aktuellen und kommenden Herausforderungen sehr gut aufgestellt sind“, so Reuss vor den 200 Teilnehmern der Versammlung.

Das neue Mitglied im Präsidium, Dr. Van Nahmen, bringt als versierter Unternehmer umfangreiche Expertise aus der Fruchtsaftbranche in die Verbandsarbeit ein. „Die deutsche Fruchtsaftindustrie steht für Qualität, Nachhaltigkeit und Vielfalt.

Ich freue mich, diese Werte künftig noch stärker im Präsidium mitgestalten zu dürfen, gerade in einer Zeit, in der wir als Branche vor wichtigen Weichenstellungen stehen“, erklärt Dr. van Nahmen im Anschluss an seine Wahl.

Das Präsidium des VdF setzt sich wie folgt zusammen:

– Präsident: Heinrich Reuss, Eckes-Granini Deutschland GmbH

– 1. stellvertretender Präsident: Jakob Wagner, Niederrhein-Gold Tersteegen GmbH & Co. KG

– 2. stellvertretender Präsident: Guido Kühne, Refresco Deutschland GmbH

– Andreas Erz, Burkhardt Fruchtsäfte GmbH & Co. KG

– Martin Heil, Vorsitzender LV Hessen, Kelterei Heil

– Andreas Reimer, riha Wesergold Getränke GmbH

– Sven Wortmann, Rapp“s Kelterei GmbH

– Dr. Peter van Nahmen, Obstkelterei van Nahmen GmbH & Co. KG

Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. in Bonn wurde 1951 gegründet. Rund 300 Fruchtsaft-, Fruchtnektar-, Gemüsesaft- und Gemüsenektarhersteller Deutschlands sind Mitglied.

Der Verband vertritt die gemeinsamen Interessen der Branche im In- und Ausland.

