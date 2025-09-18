Verbund Pflegehilfe: Entlass-Manager wächst auf über 47.000 Nachversorger

Der Verbund Pflegehilfe erweitert kontinuierlich die Reichweite seines digitalen Tools Entlass-Manager: Ab sofort sind über 47.000 Nachversorger im System gelistet. Damit bietet die Software Kliniken eine noch größere Auswahl an passenden Partnern für die reibungslose Weiter- und Nachversorgung ihrer Patientinnen und Patienten.

„Unser Ziel ist es, Krankenhäusern die Arbeit im Entlassmanagement so effizient wie möglich zu machen. Mit inzwischen über 47.000 Nachversorgern bietet der Entlass-Manager jetzt noch mehr Möglichkeiten, passende Pflegeheime, ambulante Pflegedienste oder Anbieter von Hilfsmitteln in der jeweiligen Region zu finden und das weiterhin mit nur wenigen Klicks“, sagt Johannes Haas, Geschäftsführer vom Verbund Pflegehilfe.

Der Entlass-Manager unterstützt Kliniken bei einer Aufgabe, die bislang sehr zeitintensiv war. Statt zahlloser Telefonate oder manueller Recherchen liefert das System in kürzester Zeit einen Überblick über passende Versorgungsoptionen und spart dadurch wertvolle Ressourcen im Klinikalltag.

Ergänzende Lösung: Der Anfragen-Manager

Neben dem Entlass-Manager bietet der Verbund Pflegehilfe auch den Anfragen-Manager an. Dieses Tool erleichtert Pflegeanbietern die strukturierte Bearbeitung und Verwaltung von eingehenden Anfragen. So wird die Kommunikation zwischen Kliniken, Pflegeanbietern und pflegebedürftigen Menschen effizienter gestaltet.

Mit der Kombination aus Entlass-Manager und Anfragen-Manager schafft der Verbund Pflegehilfe eine digitale Infrastruktur, die alle Beteiligten im Gesundheitswesen spürbar entlastet und gleichzeitig die Versorgungssicherheit für Patientinnen und Patienten verbessert.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu

organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

