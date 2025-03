Vereine kostenlos unterstützen mit der Trude Kuh Vereinsförderung

Einkaufen als Form des sozialen und karitativen Engagements

Saterland (30.03.2025) – In einer Welt, in der gutes Tun oft mit Aufwand verbunden ist, bietet die „Trude Kuh“ Vereinsförderung eine einfache und zugleich effektive Möglichkeit, die Gemeinschaft und Solidarität zu stärken: Und das völlig kostenlos. Wer regelmäßig online einkauft, hat jetzt die Chance, dabei ganz nebenbei soziale und karitative Projekte zu fördern. Das Prinzip dahinter ist simpel: Immer wenn jemand beim Shopping über die „Trude Kuh“ Partnerseite geht, auf einem Partnerbutton klickt und dann bei dem teilnehmenden Händler einkauft, fließt vom Verkäufer ein kleiner Geldbetrag automatisch in den Topf der Vereinsförderung zurück. Online-Shopper haben dadurch keine Mehrkosten, aber durch den vorherigen „Klick“ auf der Vereinsseite wird die Vermittlung belohnt. Somit können alle Menschen, die online einkaufen, ganz aktiv und ohne Zusatzkosten die „Trude Kuh“ Vereinsförderung und damit Vereine unterstützen. Diese unkomplizierte Methode macht es möglich, mit jedem Kauf einen Beitrag zur Stärkung des Vereinslebens zu leisten.

So funktioniert es: Klicken, Kaufen, Fördern

Es gibt somit einen einzigen kleinen, aber entscheidenden Schritt, den Menschen tun müssen, damit die Unterstützung auch wirklich ankommt: Vor dem Einkauf auf Seiten wie Amazon, schuhplus, DocMorris oder vielen anderen Partnern, geht man einfach auf die „Kaufen & Fördern“-Seite der „Trude Kuh“ Vereinsförderung. Auf dieser Seite finden sich Logos der teilnehmenden Händler. Ein Klick auf eines dieser Logos führt direkt zur Partnerseite, und schon wird der Einkauf erfasst, mit der Folfe, dass ein Teil davon in die Förderung von Vereinen fließt. Es kostet niemanden etwas extra, außer den ersten Klick. So einfach ist es, beim Einkaufen zu helfen. Der entscheidende Schritt dabei ist somit der erste Klick auf der Seite, der den Einkauf als unterstützenden Beitrag für die „Trude Kuh“ Vereinsförderung registriert. Ohne diesen Klick kann keine Spende zugeordnet werden, daher ist es wichtig, dass stets der Partnerbereich als Einstieg genutzt wird. Ob beim Kauf von Kleidung, Elektronik oder Möbeln: Jeder Einkauf hat das Potenzial, Vereine und Projekte direkt zu unterstützen.

„Trude Kuh“ Partnershops: Jeder Einkauf ist eine Chance

Egal, was jemand kauft: Mit jedem Einkauf werden gemeinnützige Projekte grundsätzlich unterstützt. Ein neuer Laptop, ein Paar Schuhe oder ein neues Sofa – alle diese Einkäufe haben das Potenzial, eine ernom positive Wirkung zu entfalten. Ob es um neue Sportgeräte für ein Kinder-Fußballteam geht, eine Tierschutzorganisation oder die Förderung von Kunstprojekten für Jugendliche: Jeder Cent, der durch Einkäufe bei Shops über die „Trude Kuh“ Partnerseite generiert wird, trägt dazu bei, diese Initiativen zu unterstützen. Und das alles ohne zusätzliche Kosten für einkaufende Person. Das Online-Shopping wird so nicht nur zu einer persönlichen Investition in die eigenen Bedürfnisse, sondern auch zu einer Investition in die Gesellschaft.“Jeder Einkauf, der über unsere Seite gemacht wird, trägt dazu bei, Projekte aktiv zu fördern, die das Vereinsleben in der Region deutlich verbessern“, sagt Georg Mahn, Content-Director der „Trude Kuh“ Vereinsförderung.

Kostenlos helfen, gemeinsam mehr erreichen

Das Prinzip der „Kaufen & Fördern“-Aktion basiert auf der Stärke der Gemeinschaft. Je mehr Menschen sich an dieser Aktion beteiligen, desto mehr Gelder werden für die Vereinsförderung und die Unterstützung von Projekten generiert. Die Wirkung ist kumulativ: Jeder Klick und jeder Einkauf zählt. Auf der Webseite der „Trude Kuh“ Vereinsförderung können Interessierte jederzeit einsehen, welche Projekte gerade unterstützt werden; Übergaben werden stets medial mit dem hauseigenen TV-Studio begleitet. Diese Transparenz sei wichtig, um zu zeigen, wie jeder einzelne Beitrag zur Erreichung gemeinsamer Ziele beiträgt, betont Mahn und fügt hinzu: „Jeder hat es selbst in der Hand. Mit jedem Einkauf wird das Engagement konkret. Und je mehr Menschen sich der Vereinsförderung aktiv anschließen, desto stärker wird der positive Einfluss auf die Gesellschaft.“

Nachhaltigkeit und Verantwortung – Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist nicht nur eine Aktion, die das Vereinsleben in der Region stärkt, sondern auch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und Verantwortung leistet. Dazu gehören auch die Gratisprodukte sowie kostenlose Produktproben, die es regelmäßig gibt. Durch den einfachen Weg des Einkaufen und Förderns können Menschen in ihrer Freizeitgestaltung unterstützt werden, die ohne diese Hilfe vielleicht keine Möglichkeit hätten, ihre Projekte oder Aktivitäten fortzuführen. Es wird auch ermöglicht, dass der Tierschutz, die Kultur und die Umwelt gefördert werden. Jeder Einkauf ist ein Schritt in eine bessere Zukunft, in der die Gesellschaft aktiv durch die Stärkung von gemeinnützigen Initiativen mitwirkt. „Das Prinzip ist einfach, aber der Einfluss ist enorm. Jeder kann helfen, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen. Wir freuen uns, wenn sich immer mehr Menschen dieser Aktion anschließen und so ihre Region aktiv unterstützen“, so Mahn.

Einkaufen, Fördern und Gutes tun ohne Kosten

Die größte Stärke der „Trude Kuh“ Vereinsförderung liegt in der Einfachheit des Prinzips: Jeder kann helfen, ohne dafür etwas zusätzlich zahlen zu müssen. Es reicht, das nächste Mal beim Einkaufen den ersten Schritt zu machen und über die „Kaufen & Fördern“-Seite zu gehen. Es ist nicht mehr nötig, zusätzliches Geld zu investieren. Und das Beste daran: Je mehr Menschen sich dieser Aktion anschließen, desto größer ist der Einfluss auf die Gesellschaft. Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung bietet die Möglichkeit, direkt und ohne Aufwand aktiv zu werden – für die Gemeinde, die Region und die Welt. Mit der „Trude Kuh“ Vereinsförderung wird Einkaufen zu einer Form des Engagements. Jeder Einkauf ist nicht nur eine persönliche Transaktion, sondern auch ein Beitrag zur Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Projekten. Es ist der einfache Klick, der den Unterschied macht. Gemeinsam kann so viel erreicht werden – und das ohne Mehrkosten. Denn jeder Einkauf zählt und jeder Klick hilft, die Welt ein Stück besser zu machen.

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung unterstützt gemeinnützige Vereine und soziale Projekte mit Sach- und Geldspenden. Monatlich erhalten mehrere Vereine Geldbeträge und Sachleistungen zur freien Verwendung. Jede natürliche Person kann über das Online-Formular auf www.trude-kuh.de/verein-anmelden individuell einen Wunschverein vorschlagen, der im Gewinnfall Geld erhält. In den LIVE-Sendungen im hauseigenen TV-Studio am c-Port Saterland werden nach dem Zufallsprinzip mehrere Personen gezogen – diese sind dann im wahrsten Sinne des Wortes „Glücksbringer“ für ihren Lieblingsverein. Darüber hinaus entscheidet eine Jury monatlich über weitere zielgerichtete Maßnahmen zur Förderung von Vereinen oder karitativen Einzelprojekten. Das Konzept von „Trude Kuh“ ist in Deutschland einzigartig, denn wir sind Vereinsförderer und Medienmarke zugleich. Davon profitieren insbesondere unsere Werbepartner, denn wir rühren kräftig die Werbetrommel. „Schaut, welche Gut-Firmen Gutes tun“ – das ist unser unverkennbares Motto.

Social Advertising: 12,5 Mio. Kontakte für effektiven Return

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist ein einzigartiges Projekt, das auf den Grundwerten von Solidarität und Gemeinschaft basiert. Diese Ziele werden jedoch erst durch das Engagement lokaler und nationaler Unternehmen möglich – und genau diese Unternehmen sollen von ihrer Unterstützung auch profitieren. Vereine fördern und gleichzeitig werben – in perfekter Symbiose: Auch dafür steht die „Trude Kuh“ Vereinsförderung als Plattform für Werbepartner. Unsere monatliche Reichweite von über 12,5 Millionen Kontakten ermöglicht es insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), neue Zielgruppen zu erschließen und somit den Weg für mehr Umsatz zu ebnen. Besonderes regionale Betriebe profitieren von den Möglichkeiten zur gezielten regionalen Werbeausspielung.

Virales TV-Studio für Social Media Content

Das multimediale TV-Studio der „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist das Zentrum der Außenkommunikation. Es ermöglicht nicht nur die LIVE-Auslosung der Gewinnervereine, sondern auch die professionelle Präsentation von Werbepartnern und deren Portfolio. Alle produzierten Inhalte werden zur Maximierung der Interaktionsquote automatisch für verschiedene Medienkanäle aufbereitet – von YouTube über Instagram bis hin zu Facebook. Ob Reels, Stories, Shorts oder klassische Beiträge – das Team aus Mediengestaltern und Redakteuren sorgt dafür, dass unsere Werbepartner viral und aufmerksamkeitsstark im Internet vertreten sind. Ihr Return hat dabei höchste Priorität. Als sozial engagierte Medienmarke wissen wir: Gutes tun sorgt für Umsatz – das ist der Kern unserer PR-Strategie. Von der Videoproduktion bis zur Verbreitung übernehmen wir den gesamten Prozess.

Probleme regionaler Unternehmen und unsere Lösung

Mühsame Neukundengewinnung, hohe Werbeausgaben, unrentable Spendenanfragen: Unternehmen benötigen kontinuierlich neue Kunden, sonst stagniert das Geschäft, egal ob Handel, Handwerk oder B2B-Dienstleistungen. Digitale Werbekosten sind allerdings immens gestiegen, und Werbung in regionalen Zeitungen verliert zunehmend an Wirkung. Zudem sehen sich Betriebe häufig mit zahlreichen Spendenanfragen konfrontiert – und notwendige Selektionen sorgen oft für deren Unmut. Kurz gesagt: Im Bereich der Vereinsspenden fehlt Unternehmen häufig der messbare Return on Investment. Die Medienpower und das Konzept von „Trude Kuh“ bieten eine zweistufige Lösung: Wir garantieren Reichweite an 365 Tagen im Jahr und werden zur ersten Adresse für alle Spendenanfragen, denn Partner von „Trude Kuh“ fördern nicht nur einen, sondern anteilig gleich eine Vielzahl an Vereinen.

