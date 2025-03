Verena Schaad wechselt zu WORC: Organisations-Expertin und Transformationsarchitektin verstärkt Team

Gelsenkirchen, 20.März 2025 – WORC, die systemische Beratung für wirksame Transformation, Organisationsentwicklung und ganzheitlichen Kulturwandel, begrüßt Verena Schaad als neues Teammitglied. Sie bringt 27 Jahre Berufserfahrung bei der Bayer AG mit, wo sie lange in verschieden HR-Funktionen, als Chapter Lead Culture, Change & Organizational Development und zuletzt im Team von CEO Bill Anderson am momentan größten Transformationsprogramm (DSO – Dynamic Shared Ownership) der deutschen Wirtschaft gearbeitet hat. Verena steht für ambitionierte und praxisnahe Veränderungen und hat erfolgreich gezeigt, dass echter Kulturwandel von innen heraus gestaltet werden kann.

Daniel Ullrich, Geschäftsführer von WORC, unterstreicht die Bedeutung von Verenas Start:

„Verena Schaad verfügt über herausragendes Know-how im kulturellen Wandel, in Transformationsprojekten und der Organisationsentwicklung. Unser Selbstverständnis bei WORC ist, dass wir die Themenfelder die wir beraten, selbst lange in ambitionierten Kontexten verantwortet haben. Genau für diesen Anspruch ist Verena die perfekte Ergänzung für unser Team und wir sind sehr glücklich, dass wir sie für uns gewinnen konnten. Sie hat bewiesen, dass globale Transformation nicht bloß an Struktur und Prozessen ansetzen darf, sondern dass Menschen mit klaren gemeinsamen Zielen und echter Selbstverantwortung zu Höchstleistungen befähigt werden. Ihre Expertise bereichert unser Netzwerk erheblich.“

Neben dem Auf- und Ausbau des Transformationsprogramms bei Bayer hat Verena lange Jahre als Global HR Business Partner und globaler Chapter Lead Culture, Change und Organizational Development agiert und globale Projekte rund um Kultur, Führung und Organisationsarchitektur geleitet. In ihrer neuen Funktion als WORC Netzwerk-Partnerin wird sie insbesondere zur Arbeit von WORC in den Themenfeldern Transformationsarchitektur und Organisationsentwicklung beitragen und diese mit Kunden erfolgreichen implementieren.

„Mein Anliegen ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, Transformationsprozesse durch Beteiligung und geteilte Verantwortung lebendig zu machen“, so Verena Schaad. „Meine langjährige Erfahrung und die Arbeit an der Seite von Bill Anderson hat mich gelehrt, dass echter Wandel nicht von oben verordnet werden kann, sondern nur durch kollektives Engagement, geteilte Verantwortung und ein gemeinsam entwickeltes Zielbild entsteht. Das lässt sich organisieren und wirksam umsetzen und genau hierbei helfe ich sehr gerne.“

WORC hat sich darauf spezialisiert, kulturelle und organisationale Transformationen systemisch und menschzentriert zu begleiten. Mit Verenas Einstieg untermauert das Unternehmen sein Ziel, anspruchsvolle Wandelvorhaben mit einem Mix aus fundierten Konzepten und praxisnaher Umsetzungsbegleitung zu realisieren.

