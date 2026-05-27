Vergünstigtes Schnellladen in Europa: UTA Edenred und IONITY arbeiten zusammen

– Zusatzoption zur UTA eCard mitPreisvorteilen an über 6.000 IONITY-Stationen in ganz Europa

– Je nach Tarif Einsparungen um bis zu 40 Prozent

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, kooperiert im Bereich Elektromobilität mit dem Ladenetzbetreiber IONITY. Die neuen UTA Edenred IONITY-Abomodelle bieten vergünstigte Ladetarife an europaweit 6.500 Ladepunkten von IONITY. IONITY ist nach Tesla und EnBW der dritte große Ladenetzbetreiber, der mit UTA Edenred zusammenarbeitet.

Die gemeinsame Mission beider Unternehmen ist es, die Mobilität ihrer Kunden einfacher und komfortabler zu gestalten. Mit dem neuen Ladeangebot vereinfachen UTA Edenred und IONITY das Schnellladen von Elektrofahrzeugen in ganz Europa.

Die UTA Edenred IONITY-Abomodelle sind eine Zusatzoption zur UTA eCard. Abonnenten erhalten damit vergünstigten Zugriff auf über 6.000 IONITY HPC-Schnellladepunkte in ganz Europa, davon alleine 1.400 in Deutschland. Die Ladestationen befinden sich strategisch günstig gelegen, vorwiegend an Autobahnen, europäischen Transitstrecken und zunehmend auch in Städten. Zur Auswahl stehen zwei Tarife: UTA Edenred IONITY Standard und UTA Edenred IONITY Premium. Kunden profitieren von reduzierten kWh-Preisen und sparen bis zu 40 Prozent.

„Ein wesentlicher Vorteil des Angebots besteht darin, dass Kunden lediglich eine einzige Ladekarte für verschiedene Ladeanbieter benötigen – kombiniert mit einheitlichen Standardtarifen und abonnementbasierten Rabatten. Zusätzlich sorgt eine Sammelrechnung für sämtliche Ladevorgänge für maximale Transparenz“, erklärt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred.

„Unser UTA eCharge Netz bietet unseren Kunden eine sehr gute Abdeckung für eine optimale Nutzererfahrung. Die Zusammenarbeit mit IONITY, einem der führenden Ladenetzbetreiber in Europa, markiert einen wichtigen Meilenstein in der Erweiterung unseres Ladeangebots“, sagt Pierre Jalady, General Manager Mobility EMEA bei Edenred und CEO von UTA Edenred. Simon Oetter, Head of Product Management & Sales von IONITY, fügt hinzu: „Für viele Unternehmen ist der einfache Zugang zu zuverlässiger Ladeinfrastruktur ein entscheidender Faktor bei der Elektrifizierung ihrer Flotten. Gemeinsam mit UTA Edenred integrieren wir ultraschnelles Laden in 24 europäischen Ländern noch nahtloser in den Arbeitsalltag.“

Weitere Informationen zu den UTA Edenred IONITY Abomodellen hier.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 89.000 Akzeptanzstellen in 38 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue). Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

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Bildquelle: © UTA Edenred/Björn Friedrich