Verifort Capital investiert in Baden-Württemberg

Die Verifort Capital Gruppe, Deutschlands großer Immobilienfonds-Manager, baut ihre Präsenz im Südwesten weiter aus und hat mit zwei von ihr verwalteten Fonds drei Objekte in Schönaich (Landkreis Böblingen), Burladingen und Albstadt (beide Zollernalbkreis) erworben. Über die Kaufpreise haben alle Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Burladingen

Das 1974 in massiver Bauweise errichtete, eingeschossige Einzelhandelsgebäude befindet sich auf einem rund 8.000m² großen Grundstück direkt am Westbahnhof. Es hat eine Gesamtmietfläche von ca. 2.900m², wovon knapp drei Viertel der Mietfläche an REWE und gut ein Viertel an KiK vermietet ist. Zudem gehören 100 Außenstellplätze zum Objekt. Burladingen ist eine Kleinstadt im schwäbischen Zollernalbkreis und verfügt über eine hervorragende Anbindung nach Reutlingen, Tübingen und zur Metropolregion Stuttgart. Überregional bekannte ansässige Unternehmen sind das Textilunternehmen Trigema und die Logistikgruppe Barth. Bei der Transaktion hat Jones Lang LaSalle (JLL) als Verkaufsberater fungiert.

Albstadt

Das Objekt in Albstadt besteht aus drei separaten, freistehenden Gebäuden, die jeweils in unterschiedlichen Baujahren errichtet wurden. Der Komplex mit seiner soliden Bausubstanz verfügt über Büro-, Handels-, Lager- und sonstige Gewerbeflächen. Die vorhandenen Wertsteigerungspotentiale sollen durch aktives Asset Management gezielte Maßnahmen gehoben werden. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 10.500m², außerdem stehen rund 150 Außenstellplätze zur Verfügung. Ca. 1,2km westlich der Stadtmitte von Albstadt, zwischen Schillerstraße und Bahnlinie zeichnet sich die Liegenschaft durch eine optimale Anbindung an den ÖPNV aus.

Schönaich

Die 1972 in dreigeschossiger Bauweise errichtete Immobilie verfügt über eine Grundstücksfläche von ca. 5.400m² und befindet sich im Gewerbegebiet der Gemeinde Schönaich im Landkreis Böblingen, etwa 1,2km nördlich der Ortsmitte. Das gemischt genutzte Objekt zeichnet sich durch großflächige Einzelhandels-, Büro- und Produktionsflächen im Erdgeschoss, sowie überwiegend als Büro genutzte Flächen in den Obergeschossen aus. Der dazugehörige Parkplatz steht den Mietern mit 88 Stellplätzen zur Verfügung. Über die nur 50m entfernte Bushaltestelle ist das Objekt gut angebunden und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zu erreichen.

Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilien- und Beteiligungsunternehmen mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und Hauptsitz in Tübingen. Der Fonds- und Asset-Manager ist auf die Bewirtschaftung und den Handel von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Verifort Capital steht mit seinem Investmentansatz für Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. Mit rund 18.000 privaten Kapitalanlegern gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF).

Verifort Capital investiert über seine Fonds hauptsächlich in Gewerbeimmobilien, die aufgrund von Sondersituationen über Wertsteigerungspotenziale verfügen. Verifort Capital erwirbt solche Immobilien, restrukturiert sie und bringt die Objekte anschließend erfolgreich zurück an den Markt. Langfristige Kooperationen mit renommierten Partnern sowie ein erfahrenes Asset Management zählen dabei zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren des Unternehmens.

Kontakt

Verifort Capital Group GmbH

Anne Dück

Konrad-Adenauer-Str. 15

72072 Tübingen

07071 3665-100

presse@verifort-capital.de

https://www.verifort-capital.de