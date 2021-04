VeriSee DR diagnostiziert diabetische Retinopathie in Sekunden

Diagnosesoftware von Acer Healthcare setzt auf künstliche Intelligenz und Big-Data-Analyse für Augengesundheit bei Diabetes

Acer Healthcare, Tochterunternehmen des weltweit führenden ITK-Anbieters Acer, stellt die neue Diagnosesoftware “VeriSee DR” vor, die diabetische Retinopathie (DR) innerhalb von Sekunden erkennt. VeriSee DR setzt künstliche Intelligenz (KI) ein und wurde in Zusammenarbeit mit Augenärzten des National Taiwan University Hospital entwickelt. Diabetische Retinopathie ist eine Komplikation von Diabetes, die zur Erblindung führen kann. VeriSee DR analysiert die Fotos der Netzhaut mithilfe von künstlicher Intelligenz auf Anzeichen von diabetischer Retinopathie. Damit unterstützt das Diagnosesystem medizinisches Fachpersonal und besonders Ärzte, die keine Augenspezialisten sind, die Bildscans richtig zu interpretieren. Die Patienten erhalten eine sofortige Rückmeldung, ob sie zu einem Augenspezialisten gehen oder lediglich zur jährlichen Routineuntersuchung wiederkommen sollen. VeriSee DR hat eine Screening-Sensitivität von 95 Prozent, eine Spezifität von 90 Prozent und eine Genauigkeit von 93 Prozent. Damit ist es mit denen von Augenärzten vergleichbar. Es ist eine effektive Lösung, die den Screening-Prozess verkürzen und das Volumen der Screenings erhöhen kann. Zudem kann es die Genauigkeit und Konsistenz der Ergebnisse verbessern. Damit sind geringere Kosten und – was am wichtigsten ist – ein verbessertes Ergebnis für die Patienten möglich.

Diabetische Retinopathie

Die diabetische Retinopathie ist eine Folgeerkrankung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). Bei den Betroffenen hat der hohe Blutzucker die Netzhaut geschädigt, sodass sich das Sehvermögen verschlechtert. Manche Patienten erblinden sogar. Diabetiker sollten regelmäßig ihre Augen untersuchen lassen, damit Netzhautschäden frühzeitig entdeckt werden.

Acer Healthcare stellt die neue Diagnosetechnologie VeriSee DR auf der Online-Pressekonferenz von Taiwan Excellence am 28. April 2021 um 10 Uhr vor. Weitere Informationen und Anmeldung über https://sites.google.com/taitra.org.tw/smartmedicalwebinar

Über Acer Healthcare

Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei. Acer Healthcare ist eine Tochtergesellschaft der Acer-Gruppe. Sie setzt ihr Kommunikations-Know-how und einen Fokus auf künstliche Intelligenz (KI)- und Big-Data-Analysetechnologie ein, um mit Krankenhäusern und gesundheitsbezogenen Branchen in bereichsübergreifender Zusammenarbeit zu arbeiten und intelligente medizinische Produkte für den Einsatz im Gesundheitsbereich und die Förderung auf dem internationalen Markt zu entwickeln. Weitere Informationen unter https://acer-healthcare.com

Über TAIWAN Excellence

Der Taiwan Excellence Award wurde erstmals 1993 vom taiwanischen Wirtschaftsministerium ausgelobt und wird jährlich nach vier Fachkriterien vergeben: Forschung & Entwicklung, Design, Qualität und Marketing. Die Produkte müssen in Taiwan gefertigt sein und einen hohen Innovationsgrad aufweisen. Preisträger des Taiwan Excellence Awards sind hervorragende Beispiele für das taiwanische produzierende Gewerbe und werden von der Regierung auf den internationalen Märkten als Innovationsmarken Taiwans gefördert. Die Vergabe des Taiwan Excellence Awards wurde bisher bereits 26 Mal durchgeführt. Das Logo der Taiwan Excellence hat sich zu einer Gemeinschaftsmarke für hochwertige taiwanische Innovationsprodukte entwickelt und genießt höchstes internationales Ansehen. Weitere Informationen unter https://www.taiwanexcellence.org/de

