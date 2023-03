Verisure und Allianz Partners helfen auch nach Einbruch

Das Angebot der neuen Kooperation erweitert den Rundum-Schutz des smarten Alarmsystems

Ratingen/München, 1. März 2023 – Rundum-Sicherheitsanbieter Verisure und Allianz Partners, B2B2C-Marktführer für Assistance und Versicherungslösungen, bieten den Kund*innen des smarten Alarmsystems ab dem 1. März 2023 einen gemeinsamen Service: Im Falle eines Einbruchs wird die Sicherheit des Objekts schnellstmöglich wiederhergestellt. Dazu gehören der umgehende Austausch von Schlössern durch einen Schlüsseldienst, Notfallreparaturen an Türen und Fenstern sowie Elektroinstallationen. Bei Bedarf wird eine Ersatzunterkunft organisiert.

Rundum-Schutz vertreibt Einbrecher und behebt entstandenen Schaden

Nach einem Einbruch gibt es für die Betroffenen viel zu tun. Vor allem stehen sie unmittelbar vor der Herausforderung, das aufgebrochene Gebäude wieder so zu sichern, dass kein weiterer Schaden entstehen kann. Dafür werden verschiedene Handwerker benötigt, die schnell zur Verfügung stehen müssen. Manche Menschen wollen nach einem Einbruch auch nicht mehr zuhause übernachten, sodass ad hoc eine Unterkunft organisiert werden muss. Mit dem gemeinsamen Service-Angebot von Allianz Partners und Verisure erhalten die Kund*innen schnelle Hilfe im Notfall und eine einzige Ansprechperson, die sie kontaktieren können.

„Mit unserem smarten Alarmsystem schützen wir die Menschen in Wohnungen, Privathäusern und Ladengeschäften sowie in anderen gewerblichen Räumen“, sagt John Sternheimer, Strategic Alliance Director bei Verisure. „Wenn jemand versucht einzubrechen, erkennen Sensoren und Kameras der Verisure Alarmanlage dies frühzeitig. Die Fachkräfte in unserer Notruf- und Serviceleitstelle erhalten dann sofort ein Alarmsignal, verifizieren die Situation und handeln in Sekunden. Sie vertreiben Einbrecher, indem sie die ZeroVison Sichtbarriere auslösen, alarmieren Polizei, Rettungskräfte und Wachdienst. Dennoch kann es zu Schäden kommen, die schnell behoben werden müssen, damit die Wohnung, das Haus oder Geschäft zeitnah wieder sicher sind. Gemeinsam mit Allianz Partners bieten wir für diese Fälle einen 360 Grad Rundumschutz, der sich um alles nach einem Einbruch kümmert. Dadurch helfen wir unseren Kund*innen, sich so schnell wie möglich wieder wohl und sicher zu fühlen.“

Umfassende Hilfe nach Einbruch

Das gemeinsame Angebot von Verisure und Allianz Partners beinhaltet folgende Services für die Kund*innen des smarten Alarmsystems in Deutschland:

1.Notfallreparaturen: Hat der Einbrecher das Schloss zerstört, wird ein Notfallschloss gestellt und sofort montiert. Zerschlagene Fenster, kaputte Türrahmen und beschädigte Bestandteile der Alarmanlage werden ebenfalls umgehend repariert oder ausgetauscht.

2.Wohlbefinden: Für den Fall, dass die Kund*innen nach dem Einbruch nicht zuhause bleiben möchten oder können, wird eine Übernachtungsmöglichkeit organisiert. Nach Einbruchdiebstahl und Raub werden zudem die Kosten für psychologische Erstberatung übernommen.

3.Unabhängig von Einbrüchen werden Kund*innen durch folgende Leistungen unterstützt: Kund*innen können jederzeit, unabhängig von einem Einbruch, einen Schlüsseldienst nutzen. Hilfe gibt es auch bei Funktionsstörungen der Stromversorgung: Allianz Partners kümmert sich um einen Elektro-Installationsservice zur Behebung von elektrischen Defekten.

Mathias Grompe, Chief Sales Officer bei Allianz Partners Deutschland sagt: „Mit dem gemeinsamen Angebot bieten wir unseren Kund*innen eine umfassende Hilfestellung und leisten einen wichtigen Beitrag zu ihrer Sicherheit. Sowohl uns als auch Verisure ist es ein wichtiges Anliegen, dass Menschen sich sicher und geborgen fühlen können. Unsere Services ergänzen sich daher ideal.“

Über Allianz Partners:

Allianz Partners ist ein weltweit führender Anbieter von B2B2C-Versicherungs- und Assistance-Leistungen und bietet globale Lösungen in den Bereichen Reise, Gesundheit, Mobilität und Haus & Wohnen an. Diese Angebote, die eine Kombination aus Versicherung, Services und Technologie darstellen, stehen über direkte und digitale Kanäle unter den drei folgenden international bekannten Marken zur Verfügung: Allianz Assistance, Allianz Care und Allianz Travel. Rund 19.800 Mitarbeiter:innen, die in mehr als 75 Ländern vertreten sind, bearbeiten jährlich etwa 64 Millionen Fälle in 70 Sprachen. Damit bieten sie Geschäftspartnern und ihren Kund:innen Sicherheit und Komfort – nur einen Klick entfernt.

Was macht Verisure?

Verisure ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen und zertifiziertem Rund-um-die Uhr Fern-Monitoring. Mit durchschnittlich 750.000 Installationen jährlich sorgt Verisure für die Sicherheit von über 4,5 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Das Unternehmen schützt Privathaushalte und Kleinunternehmern mittels modernster Sicherheitslösungen und verhilft ihnen damit zu einem sorgenfreieren Leben. Verisure ist in vielen Ländern bereits bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, hohe Kundenorientierung sowie exzellenten Vertriebsleistungen. Auch in Deutschland wächst Verisure rapide. Obwohl das Unternehmen hier erst seit Ende 2018 aktiv ist, schützen die Sicherheitsexperten unter der Leitung von Alvaro Grande Royo-Villanova mit mittlerweile über 400 Mitarbeitern bereits mehr als 23.000 zufriedene Kunden in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein.

Verisure, das Unternehmen

1988 als Sparte der schwedischen Firma Securitas AB gegründet, wurde Verisure (bzw. Securitas Direct) rasch zum eigenständigen Anbieter erschwinglicher Alarmanlagen für Privathaushalte. 1993 kam das live-Monitoring, also die Rund-um-die Uhr-Überwachung durch Mitarbeiter der eigenen Notruf- und Serviceleitstellen hinzu. 1996 wurde das Angebot auf Kleinunternehmen ausgeweitet. Seit den 1990er Jahren expandiert die Verisure Gruppe mit Hauptsitz in Genf in Europa sowie in Latein- und Südamerika. Das globale Unternehmen geführt von CEO Austin Lally tätigt heute rund 750.000 Installationen im Jahr, beschäftigt über 33.000 Mitarbeiter*innen und schützt insgesamt über 4,5 Millionen Kund*innen in 17 Ländern, darunter Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Deutschland.

Was bedeutet Verisure?

„Veri“ kommt von Verifizieren. Damit ist gemeint, dass die VdS-zertifizierten Fachkräfte der hauseigenen 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle in Ratingen bei eingehenden Signalen des Hochsicherheits-Alarmsystems überprüfen, ob es sich um einen Fehlalarm oder einen Notfall handelt. Bei letzterem werden sofort Polizei, Wachdienst und Rettungskräfte eingeschaltet und bei Bedarf der nebelartige ZeroVision® Sichtschutz als Diebstahlsicherung ausgelöst. Das „Sure“ steht für die Zuverlässigkeit, die Sicherheit und den von Verisure gewährten Rundum-Schutz.

PRESSEKONTAKTE

Allianz Partners Deutschland

Vanessa Mogler, Unternehmenskommunikation

Mobil: +49 175 2925229; E-Mail: presse-awpde@allianz.com

Allianz Partners Deutschland GmbH, Bahnhofstraße 16, 85609 Aschheim

Verisure

Alexandra Wenglorz, Internal & External Communications

Mobil: +49 174 32 41 906; E-Mail: alexandra.wenglorz@verisure.de

Verisure Deutschland GmbH, Balcke-Dürr-Allee 2, 40882 Ratingen

