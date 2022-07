Verkaufen auf eBay: Roqqio automatisiert die Prozesse

Die Anbindung der vorhandenen Systemlandschaft an einen erfolgreichen Marktplatz wie eBay bringt für Einzelhändler zahlreiche Vorteile. So profitieren sie zum einen von der Bekanntheit sowie Sichtbarkeit der Plattform und können zum anderen das eigene Online-Geschäft auf- oder ausbauen. Auch Restposten oder saisonale Artikel finden das ganze Jahr über einen Käufer. Um von den Vorteilen zu profitieren, hilft insbesondere bei großen Einzelhändlern ein leistungsstarkes E-Commerce Ordermanagement System, wie die Roqqio Commerce Cloud – eine Lösung aus der Commerce Solutions Sparte von Remira – über die zahlreiche Artikel innerhalb von Minuten eingepflegt und Warenbestände der Online- und Offline-Kanäle automatisiert abgeglichen werden können. Sie bildet den gesamten Prozess der Vorbereitung und Angebotserstellung auf der einen Seite sowie die Kommunikation mit dem Kunden und die Abwicklung nach dem Kaufabschluss auf der anderen Seite zentral ab.

So gelingt es Händlern mit einem breiten Produktangebot, die vielschichtigen Prozesse, die beim Zusammenspiel der unterschiedlichen eigenen Systeme notwendig sind, um den Verkauf über einen Marktplatz abwickeln zu können, über die Roqqio Commerce Cloud zu automatisieren. Zudem werden Unregelmäßigkeiten sichtbar gemacht, was für Transparenz, stabile Abläufe und eine Zeitersparnis sorgt. Für die Listung von Artikeln und Erstellung ausführlicher Produktbeschreibungen lassen sich alle vorhandenen Daten und Informationen schnell und einfach importieren. Die weiteren Abläufe – wie die Verwaltung der Bestände oder die Zusendung von Rechnungen – werden allesamt von der Roqqio Commerce Cloud automatisiert angestoßen. Die vorhandene Schnittstelle sorgt dabei für einen schnellstmöglichen Datenaustausch zwischen den Bestandssystemen und dem Marktplatz, so dass alle Verfügbarkeitsangaben jederzeit auf dem aktuellen Stand sind.

Die Schnittstelle zu eBay ist bei Roqqio – genauso wie zu anderen Marktplätzen – bereits vorhanden. So ist die Neu-Anbindung über die Cloud schnell eingerichtet. Über die Commerce Cloud werden anschließend alle über den neuen Verkaufskanal eingehenden Aufträge homogenisiert, so dass die nachgelagerten Systeme diese auf direktem Wege erkennen und weiterverarbeiten. Durch die neu erhaltene Gold-Auszeichnung für Drittanbieter von eBay ist Roqqio einer der Top-Partner unter den Anbietern von Middleware und bietet mit langjähriger Marktplatzerfahrung einen bestmöglichen Service. Mit der Auszeichnung ermöglicht eBay Roqqio einen noch engeren Kontakt zu festen technischen Ansprechpartnern und schnellere Kooperationsmöglichkeiten in der gesamten Zusammenarbeit – Anwender profitieren damit in Bezug auf ihren eBay-Commerce von einer schnelleren Klärung im Falle technischer Probleme und einer direkten Information über neue Möglichkeiten beim Handel auf eBay.

Roqqio ist die Commerce Solutions Sparte von Remira und unterstützt die Digitalisierung des Handels mit frischen Konzepten und neuester Retail-Technologie. Mit Lösungen für den POS, intelligenten Warenwirtschaftssystemen, einer E-Commerce-Software als Cloudlösung (SaaS) sowie einer App, für digitale Prozesse und mobilen Check-out auf der Verkaufsfläche, richtet sich das Angebot an nahezu alle Branchen und Unternehmensgrößen. Mit langjähriger Handelserfahrung insbesondere in der Sport- und Textil-Branche sowie im Umfeld von Uhren und Schmuck und in der grünen Branche begleitet Roqqio seine Kunden bei der Einführung einer nahtlosen Omnichannel-Landschaft. Den Einzelhandelskunden im Fokus, ebnet Roqqio Händlern den Weg in einen Unified Commerce.

