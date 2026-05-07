Verkehrsmanagementzentrale RheinMain von GEVAS software

Zentral koordiniertes Verkehrsmanagement ermöglicht bessere Lenkung der Verkehrsströme in der Region

München / Frankfurt Rhein-Main-Region, den 07.05.2026 – Um in der Region Frankfurt RheinMain die Auswirkungen der großen Verkehrsmengen in Bezug auf Verkehrs- und Umweltbelastungen zu begrenzen, werden die Verkehrsströme in der Region ab sofort über die gemeinsame Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) RheinMain überwacht und koordiniert.

Bislang beschränkten sich die Möglichkeiten des dynamischen Verkehrsmanagements auf die jeweiligen kommunalen Zuständigkeitsbereiche. Verkehrsteilnehmer, die aus angrenzenden Regionen in die Innenstadtbereiche pendelten oder diese passierten, konnten mit den vorhandenen, räumlich begrenzten Lenkungsstrategien bislang nur schwer erreicht und gesteuert werden.

Um eine zentrale Vernetzung der zuständigen Aufgaben- und Verkehrsträger auf regionaler Ebene und den übergreifenden Austausch von Informationen und Steuerungsstrategien zu ermöglichen, hat GEVAS software mit dem VTmanager als Kernelement aufgebaut. Die Grundlage für deren Aufbau legten Hessen Mobil und die ivm GmbH im Dezember 2022 mit einer gemeinsamen Absichtserklärung zur strategischen Steuerung der Verkehre in der Region Frankfurt RheinMain und zum Aufbau einer Verkehrsmanagementzentrale. Diese wurde nun am 06. Mai 2026 im Beisein des Hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministers Kaweh Mansoori sowie der ivm Frankfurt Rhein-Main und dem Betreiber Hessen Mobil offiziell in Betrieb genommen. Damit können sich die lokalen Partner fortan sowohl auf strategischer als auch operativer Ebene bei der Planung zur Verkehrsbeeinflussung und Steuerung der Verkehrsströme besser abstimmen.

Ein Kernelement des zentralen Verkehrsmanagements entfällt auf das Strategiemanagement, das eine automatisierte Reaktion auf definierte Verkehrssituationen und Verkehrsmeldungen über workflowbasierte Strategien ermöglicht. Dabei haben die Strategien Zugriff auf die im VTmanager angebundenen Subsysteme und können beispielsweise Lichtsignalanlagen und (virtuelle) Tafeln schalten sowie Verkehrsinformationen an Mobilitätsdienstleister weitergeben. Dies ist gerade in sehr dicht besiedelten und mobilitätsintensiven Ballungsräumen wie der Region Frankfurt RheinMain von essenzieller Bedeutung. In den hoch ausgelasteten Verkehrsnetzen der Region entwickelten sich schon aus kleinen Ereignissen langandauernde Behinderungen.

Um diesen Ereignissen und deren verkehrlichen Folgen entgegenzuwirken, können nun mit der neuen Zentrale verstärkt die Möglichkeiten des dynamischen Verkehrsmanagements genutzt werden. Die Umsetzung öffentlicher Strategien ist dabei ein anerkanntes und wirksames Instrument der Verkehrsbeeinflussung. Dazu gehören die Vermeidung von Kfz-Fahrten, die Verlagerung von bereits angetretenen Kfz-Fahrten an P+R-Standorte auf den OPNV sowie die Verringerung des Aufkommens im motorisierten Individualverkehr durch eine zeitliche und räumliche Verlagerung. Mittelfristig werden die virtuellen Tafeln auch in der App trafficpilot angezeigt, sodass die Verkehrsteilnehmer direkt und in Echtzeit über aktuelle Geschehnisse informiert werden können.

„Mit der Inbetriebnahme der Verkehrsmanagementzentrale können wir künftig Störungen im Netz schneller identifizieren und darauf mit den modernen und smarten Techniken reagieren“, so Dipl.-Ing. Torsten Bertram, Leiter der Abteilung Mobilität und Radverkehr bei Hessen Mobil. Dr.-Ing. Sebastian Oster, Leiter des Dezernats Mobilitätsstrategien bei Hessen Mobil betont: „Die VMZ RheinMain ist technisch gesehen das Herzstück für unsere Aktivitäten im Bereich des regionalen Verkehrsmanagements. Im Verbund mit der Lichtsignalanlagen-Zentrale Hessen haben wir vielfältige Möglichkeiten, um auf die verkehrlichen Herausforderungen in der Region zu reagieren.

„Mit dieser Zentrale und den Funktionen wird die Rhein-Main-Region eine Vorreiterrolle in Deutschland beim integrierten Verkehrsmanagement einnehmen“, erläutert Ernestos Varvaroussis, Geschäftsführer von GEVAS software. Durch die Kooperation und Ausweitung der verkehrlichen Steuerungsmaßnahmen auf angrenzende Gebietskörperschaften soll der Verkehr in der Region sicherer, flüssiger und umweltschonender gestaltet werden.

Hessen Mobil ist als Obere Straßenbaubehörde des Landes Hessen für die Erhaltung und Unterhaltung des überörtlichen hessischen Straßennetzes verantwortlich. Hierunter lässt sich ein breites Aufgabenspektrum zusammenfassen – von der Planung und dem Bau von Straßen, Tunneln und Brücken über Winterdienst und Gehölzpflege, bis hin zur Entwicklung intelligenter Systeme, die den Verkehr effizienter und sicherer machen.

Die ivm Frankfurt Region RheinMain wurde im Jahr 2005 gegründet, um die Zusammenarbeit für die Entwicklung von Mobilität und Verkehr in der Region Frankfurt RheinMain zu stärken. Deren Gesellschafter sind im Folgenden: Stadt Frankfurt am Main, Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, Wissenschaftsstadt Darmstadt, Stadt Hanau, Stadt Offenbach am Main, Stadt Mainz, Stadt Rüsselsheim am Main, Landeshauptstadt Wiesbaden, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Kreis Groß-Gerau, Hochtaunus-Kreis, Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Kreis Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Land Hessen, Land Rheinland-Pfalz und Rhein-Main-Verkehrsverbund.

Über GEVAS software

GEVAS software ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich der Verkehrstechnik. 1980 gegründet, entwickelt das Software-Unternehmen intelligente Lösungen für die Steuerung von Lichtsignalanlagen (LSAs), das Verkehrsmanagement, die Verkehrsplanung und -analyse. Als Bestandteil der AVT Group, Experte für die Planung, Durchführung und Inbetriebnahme von Lichtsignalanlagen, entwickeln die über 40 hochqualifizierten GEVAS-Mitarbeiter intelligente und smarte Softwarelösungen für die Mobilität von Morgen. Mit Hauptsitz in München und in den Niederlassungen Linz, Kassel und Krakau reicht das Angebot von GEVAS vom Verkehrsingenieur-Arbeitsplatz bis zur kompletten Verkehrsmanagement-Zentrale mit modernsten V2I-Anwendungen.

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