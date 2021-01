Verkehrssicherheit und gepflegter Baum und Garten

Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH – Eigentümerversammlungen und Hausverwaltungen kümmern sich gemeinsam um Gartenanlagen

Einen Garten pflegen, sicher halten und erhalten ist eine stetige Herausforderung und viel Arbeit. Es gibt fachliche Aspekte, verschiedene Bedürfnisse und Ansichten. Mit einem “Sorglospaket” rund um Haus und Firma wäre manches leichter. Die Teams der Baum und Garten GmbH aus Nürtingen kennen sich damit aus und nutzen dieses Know-how zum Vorteil ihrer Kunden.

Die Top-Spezialisten von Bühler Baum und Garten aus Nürtingen wissen, was sie tun und vor allem, was erforderlich ist, um einen soliden Werterhalt zu schaffen und die Eigentümerpflichten der Verkehrssicherheit zu erfüllen. “Als großes Unternehmen am Markt gehen wir die besonderen Herausforderungen von Firmen, Eigentümergemeinschaften und Hausverwaltungen mit modernen Lösungen an.” so Geschäftsführer Albrecht Bühler. Mit inzwischen über 60 Mitarbeitern stemmen sie kleine und große Anlagen-Projekte. Mit Fachwissen aus der Gartenpflege und bei Baumarbeiten haben sie die richtigen Werkzeuge und Ausbildungen. Und die Fairness im Service, die Albrecht Bühler im Gartenbau und der Baumpflege seinen Kunden und Mitarbeitern gegenüber pflegt, wird natürlich auch bei den Hausverwaltungen und Firmenkunden sehr geschätzt.

Und da das Dienstleistungsunternehmen nur mit Fachkräften arbeitet und intensiv ausbildet, können sich die Kunden auf die Kompetenz beim ganzheitlichen Portfolio verlassen. Die Leistungsbereitschaft des Teams ist hoch. 24/7, also rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche, inklusive Sonntagseinsätzen, finden sie für ihre Kunden immer die passende Lösung, unabhängig von der Wohnobjektgröße. Und es werden teilweise recht große Projekte betreut. So z.B. ein Wohnblockprojekt in der Esslinger Kolpingstraße für die Hausverwaltung Grünert, bei dem neben der Gartenpflege und -erhaltung auch die großen und alten Bäume geschnitten oder gefällt werden.

Den Hausverwaltern wird detailliert und in angenehmer Fachkompetenz ein Leistungspaket unterbreitet, das Einmalprojekte oder auch die komplette Pflege der Grundstücke beinhaltet, die zu den Immobilien gehören. Die Hausverwaltungen sollen sich, wie alle Kunden, gut beraten und betreut fühlen. “Bei Eigentümerversammlungen kann es hilfreich sein, uns Fachleute einzuladen und sich mit den Fragen und unterschiedlichen Wünschen kompetent auseinanderzusetzen”, weiß Florian Hartmann, Forsttechniker und zertifizierter Baumkontrolleur, Bereichsleiter für die Baumpflege bei Bühler. So wissen viele Wohnungseigentümer zum Beispiel nicht, dass sie haften müssen, sollte ein Baum unsachgemäß geschnitten sein und ein herabfallender Ast Personen oder Sachen gefährden. Mit seinen 13 festangestellten Fachkräften im Baumpflegeteam analysiert, kontrolliert und betreut er bereits viele Anlagen. Beispiele, z. B. aus der OutletCity Metzingen, gibt es genug.

Ähnlich sieht es sein Kollege Joachim Eckert, selbst Techniker für Garten- und Landschaftsbau und Fachagrarwirt Baumpflege, der Bereichsleiter Gartenpflege. Er leitet etwa 15 Mitarbeiter und Azubis in seinem Bereich an. “Manchmal verändern sich Anforderungen während der Hauseigentümer-Sitzungen. Der Prozess der Dienstleisterauswahl ist eine Herausforderung”, ergänzt er dazu. “Wir können die Arbeiten auch bei Begehungen präsentieren, den Eigentümern fachlich erklären und die Arbeiten gemeinsam zur Zufriedenheit aller abstimmen. Und noch besser, auf Wunsch können wir die Pflege unaufgefordert und regelmäßig über unsere Wartungsverträge zur Zufriedenheit aller organisieren.”

Der eine möchte mehr Schatten, der andere weniger. Die Bühler Baum und Garten GmbH möchte mit ihren Services und Komplettpaketen die Hausverwaltungen und die verantwortlichen Eigentümer ansprechen, bzw. entlasten. Auch die Kosten, können pauschal oder auf Projektbasis vereinbart werden und, so wie andere Kostenpunkte auch, beispielsweise Heizkosten oder Kaminfeger einfach kalkulierbar als Wartungskosten im jährlichen Kostenplan aufgeführt werden. Eine stabile Kostenkalkulation ist wichtig und vereinfacht die Abstimmungsprozesse der Hausverwaltungen. Auch eine Bündelung der Anfragen und die Betreuung verschiedener Anlagen mit Wartungsverträgen oder festen Budgetvereinbarungen können für Ihre Kunden aus diesem Bereich hilfreich sein.

Mit diesem Ansatz betreuen sie nicht nur die gesamte Region Nürtingen, sondern die Teams sind von Esslingen über Stuttgart, Reutlingen, Metzingen, Tübingen bis Göppingen mit ihren Dienstleistungen unterwegs. Da zeigt sich die Erfahrung von mehr als 25 Jahren guter Arbeit.

Weitere Informationen: www.baum-und-garten.de

Gartengestaltung

Eine solide Planung Ihres Gartens vereinfacht den Weg von der Idee zur Umsetzung. Ein detaillierter Plan vermittelt Ihnen einen guten Eindruck davon, welche Gestaltungsmöglichkeiten Ihr Grundstück bietet.

Baumpflege

Pflege- und Schnittarbeiten an Bäumen führen unsere speziell ausgebildeten und von der Berufsgenossenschaft zertifizierten Mitarbeiter sicher und baumschonend mit der Seilklettertechnik oder der Hebebühne aus.

Gartenpflege

Damit sich Ihr Garten jederzeit von seiner besten Seite zeigt, pflegen, beschneiden und ergänzen wir nach Bedarf passend zum Standort Ihre Pflanzungen, natürlich mähen, düngen, wässern und belüften wir auch Ihre Rasenflächen.

