Verlässliche Kennzeichnung und Code-Prüfung für eine Verpackungswelt im Wandel

Mühltal, 3. August 2022 – Der Verpackungsbranche steht für ihre vielfältigen Anforderungen an Kennzeichnung und Code-Prüfung mit REA Elektronik aus Südhessen ein global agierender Spezialist zur Seite. Seine intelligenten Lösungen unterstützen sie beim nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen, der Berücksichtigung von Marktanforderungen und der Einhaltung von Verordnungen. Welche das sind – inklusive einiger Innovationen – zeigt REA vom 27. bis 29. September auf der FACHPACK 2022.

Die Verpackungswelt sieht sich mit immer neuen Erwartungen von Herstellern, Handel und Verbrauchern konfrontiert: Nachhaltigkeit und sortenreine Entsorgung, Digitalisierung und schlanke Prozesse, weltweiter Handel und E-Commerce. REA Elektronik hat dafür die passenden Lösungen – und blickt mit seinen Experten auch voraus, um Entwicklungen in der Branche vorwegzunehmen.

Wie etwa den 2D-Kassencode (beispielsweise „GS1 Digital Link“ oder „GS1 Data Matrix“), der ab 2027 allmählich den 1D-EAN-Code ablösen soll. Als digitale Produktkennzeichnung soll er auch die gesamte Kette von der Herstellung über Logistik bis zum Handel mit den erforderlichen Informationen versorgen können und auch die direkte Kommunikation mit dem Endverbraucher ermöglichen. Weltweit beginnen Hersteller und Händler, ihre Systeme auf die neue Kennzeichnung umzustellen – REA Elektronik ist GS1 Solution Partner und kann sie dabei mit seinen Technologien unterstützen.

Nicht zu vergessen: Individuelle Kennzeichnungsvorschriften der verschiedensten Industrien – wie etwa die Serialisierung für sichere Arzneimittel oder UDI (Unique Device Identification) für die Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten. Bei letzterer läuft im Mai 2023 die Übergangszeit für die Produktklassen II a (mittleres Risiko) und II b (erhöhtes Risiko) ab, die dann maschinenlesbar mit ihrem individuellen Identifikationscode gekennzeichnet sein müssen.

All diese Aufgaben erfordern eine hochwertige Kennzeichnung mitsamt der verlässlichen Code-Prüfung. REA Elektronik stellt als Vollsortiment-Anbieter Komplettlösungen für die vielfältigsten Anforderungen der Verpackungsindustrie zusammen – mit Tinte, Laser und Etikett, inklusive Code-Prüfung, gemäß seinem Motto „Print – Apply – Verify“ (Drucken – Etikettieren – Prüfen). Das prangt auf der FACHPACK 2022 über dem neuen Messestand, dem bislang größten in der Unternehmensgeschichte. Darauf zu sehen: Die ganze Palette der Kennzeichnungs- und Prüfsysteme für verschiedenste Anforderungen, die sich durch Schnittstellen in bestehende Produktionslinien integrieren lassen und somit vollständig Industrie 4.0-fähig sind.

Da die FACHPACK 2022 parallel zur POWTECH 2022 läuft, profitiert auch die Schüttgut-Industrie davon, denn insbesondere der REA JET HR Tintenstrahldrucker und der REA JET DOD 2.0 Großschrift Tintenstrahldrucker sind für die Sackkennzeichnung bestens geeignet. Die einheitliche Bedienplattform REA JET TITAN für alle REA JET Kennzeichnungstechnologien erleichtert zudem Handhabung, Schulung und Personaleinsatz bei häufig wechselnden Kennzeichnungsaufgaben.

Einige Messe-Highlights im Überblick:

„Nass in nass“-Foliendruck für sortenreine Entsorgung

Der REA JET HR Tintenstrahldrucker schreibt Etiketteninhalte inline und „nass in nass“ direkt auf Folien oder glatte Oberflächen – ohne jegliche Klebe-Labels appliziert die neuen Technologie Codes und Klarschrift auf transparente und auch dunkle Untergründe. Dafür erstellt der mit einem doppelten Schreibkopf ausgestattete Tintenstrahldrucker zunächst einen weißen Tintenspiegel. Diesen beschreibt er umgehend mit schwarzer Tinte – wahlweise auch farbig – bevor beides gemeinsam trocknet.

Ganz gleich, ob 1D-, 2D-Codes oder Textzeilen, die innovative Technologie kennzeichnet sie mit optimalem Kontrast und stellt damit eine exzellente Qualität und Erstleserate sicher. Sie spart zudem Arbeitsschritte, reduziert die Prozesskosten und fördert vor allem die Nachhaltigkeit. Denn der Wegfall von Etiketten mitsamt ihrer Trägerfolie senkt die Abfallmengen in der Fertigung – und derart beschriftete Verpackungen können nach Gebrauch sortenrein entsorgt und besser recycelt werden.

Überdies können mit der neuen „Hot Swap Funktion“ die Kartuschen des REA JET HR im laufenden Betrieb gewechselt werden, was die unterbrechungsfreie Produktkennzeichnung sicherstellt. Beheizbare Schreibköpfe sorgen auch in kalten Produktionsumgebungen für unverändert hohe Druckqualität.

Umverpackungen nachhaltig, flexibel und kostengünstig kennzeichnen

Den Verzicht auf Etiketten bei Sekundärverpackungen ermöglicht Direktdruck mit der neuen Generation der hochauflösenden Tintenstrahldrucker REA JET GK 2.0. Flexible und zugleich unverlierbar beschreiben sie saugfähige und poröse Oberflächen wie Karton, Papier oder Holz. Mit sowohl statischen als auch variablen Informationen drucken sie frei kombinierbar Texte, Logos und Grafiken. Piezotechnologie sorgt für Druckergebnisse mit gestochener Kantenschärfe bei Schreibhöhen bis 100 mm mit nur einem Schreibkopf. Wie alle Kennzeichnungstechnologien der Produktlinie REA JET sind auch diese Geräte vollständig Industrie 4.0-fähig und lassen sich mit ihrer kompakten Bauweise einfach in die Produktion integrieren.

Inline-Druckkontrolle mit REA Inline OCR

REA Inline OCR ist mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz für anspruchsvolle Aufgaben in der Bildverarbeitung die perfekte Ergänzung für alle Kennzeichnungssysteme von REA Elektronik. Das Zusammenspiel zwischen Kennzeichnungs- und Kamerasystemen im Durchlauf bei hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit stellt einen wesentlichen Bestandteil der Qualitätssicherung dar. Komplett in den Produktions- und Verpackungsprozess integriert, sorgt es dafür, dass nur vollständig und korrekt gekennzeichnete Ware ausgeliefert wird.

Die Hochleistungskamera im REA Inline OCR erkennt schnell und präzise die Inhalte aufgebrachter Informationen wie Texte und Codes – ganz gleich, ob sie mit Tinte, Laser oder Etikett appliziert wurden. Das System vergleicht sie mit den Sollvorgaben. Erfassung und vollständige Auswertung sind in kürzester Zeit, bei nur 70 Millisekunden pro Schriftelement, erledigt.

Codes flexibel prüfen mit dem REA VERIFIER VeriMax Mobile

Für den mobilen Einsatz in Produktion, Labor, Wareneingang und Qualitätssicherung ist der neue REA VERIFIER VeriMax Mobile konzipiert. Das Offline-Prüfgerät kommt mit einem eigenen Tablet-PC und prüft zur Sicherstellung hoher Erstleseraten die Qualität von 1D- und 2D-Codes nach internationalen Normen, GS1 und weiteren Spezifikationen.

Etiketten kommen besonders dort zum Einsatz, wo berührungsfreie Kennzeichnungstechnologien keine hinreichende Lösung darstellen. So zeigt REA Elektronik auf der FACHPACK 2022 aus seiner Produktlinie REA LABEL diverse Lösungen und Materialien für die industrielle Etikettierung, insbesondere den REA LABEL Paletten Etikettierer und den REA LABEL Servo Etikettierer. Neu im Sortiment: der REA LABEL 5-Farb-Etikettendrucker. Das hochleistungsstarke System wurde für die konsistente Produktion wirkungsvoller Etiketten entwickelt. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 9 Metern pro Minute druckt es Auflagen in allen Größen – vom einzelnen Etikett bis zu mehreren Tausend Stück. Wie alle Drucksysteme der Produktlinie REA LABEL bezieht es seine Daten aus der Loftware NiceLabel-Software. Dabei sind den kreativen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt – und als Grundlage stellte REA dem Anwender vielfältige Etiketten-Materialien zur Verfügung, von ökonomisch bis hochwertig, von transparent bis schwarz, inklusive metallic-gold und -silberfarben.

Erleben Sie die Welt der Kennzeichnungs- und Codeprüflösungen von REA Elektronik auf der Fachpack 2022 vom 27. bis 29. September in den Messehallen in Nürnberg: Halle 1, Stand 1-228.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

