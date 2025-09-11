Verlässliche Splunk-Expertise von Consist auf der .conf25

Größte Anwenderkonferenz für Splunk feiert in diesem Jahr ein 10-jähriges Jubiläum und Consist den Boss of the SOC

Kiel – Boston – Die Faszination für Splunk setzt sich fort. Seit 2003 am Markt, hat die Datenplattform ihre weltweite Fangemeinde stetig ausgebaut. Ein Beleg dafür ist die alljährliche .conf, auf der sich tausende Splunk Professionals aus sämtlichen Kontinenten treffen.

Hattrick beim Boss of the SOC

In diesem Jahr feiert die .conf mit dem BOTS ein 10-jähriges Jubiläum. Spannender Auftakt des mehrtägigen Mega-Events ist jedes Mal der sogenannte BOTS – Boss of the SOC – Wettbewerb, diesmal in einer Jubiläumsedition. Security-Spezialisten treten darin gegeneinander an, um eine Nacht lang mit ihren Teamkollegen herausfordernde Angriffs-Szenarien auf ein Security Operations Center (SOC) zu bewältigen. Nach dem finalen Punkte-Scoring stand in der Nacht vom 8. auf den 9. September ein Hattrick fest: Consist konnte das dritte Mal in Folge den Sieg für sich beanspruchen – und das bei mehr als 100 Teams, die teilnahmen. Bereits 2017 bewiesen die Splunk Consultants von Consist dort ihre besondere Expertise mit dem ersten Platz.

OT-Daten für´s Energiemanagement

Neben dieser Security Competition ermöglichen Keynotes, Demos und Tech Sessions der Community, ihr Wissen zu verfeinern und sich darüber auszutauschen, wie Use Cases in den einzelnen Unternehmen umgesetzt werden. Solch ein Use Case war auch Teil eines der Vorträge von Consist. Anhand eines Projektes beim Industrietechnologen Bosch Rexroth wurde gezeigt, wie OT-Daten unterschiedlichster Quellen eingebunden werden konnten, um Energiekosten in der Produktion maßgeblich zu senken.

OT Intelligence

In der zweiten Session zum Thema OT Intelligence stellte Sophie Dockstader die Consist-Lösungen vor, die speziell für OT im Bereich Fertigung und Intelligente Gebäude gemeinsam mit Splunk entwickelt wurden. Durch OTI wird hier eine neue Sichtbarkeit bisheriger Datensilos erzeugt – IT mit den Daten aus physischen Geräten und Infrastrukturen zusammengeführt, um so neue Mehrwerte für Unternehmen zu generieren.

Wissenstransfer

Dieser Wissenstransfer findet nicht nur vor Ort während der .conf statt, sondern setzt sich auch im restlichen Jahr fort. Einige wenige Splunk-Anwender weltweit erhalten dafür die Auszeichnung des Trust Members. Martin Müller, Principal Consultant für Splunk bei Consist, ist solch ein Wissensgarant. Neben Vorträgen auf der .conf teilt er sein Wissen über spezielle Splunk-Foren und zählt zu den langjährigsten Trustees. Noch nicht ganz so lange, aber bereits zum zweiten Mal wurde sein Kollege Johannes Effland als Trust Member bestätigt.

Von dieser Haltung profitiert das gesamte Splunk-Team bei Consist und entwickelt gemeinsam seine Knowledge Base kontinuierlich weiter. Vielleicht ist dies auch ein Grund dafür, warum Consist über eines der größten Splunk-Teams im DACH-Raum verfügt.

