Verleihung der SILA Awards 2024 – eine Auszeichnung für besonderes Engagement in der Chorkultur

Zum SILA Award 2024 waren Chöre, Personen und Institutionen nominiert. Preisverleihung ist am 27. September im Stadttheater Idar-Oberstein.

Der SILA Award ist eine Auszeichnung für besonderes Engagement um die Chorkultur in Rheinland-Pfalz. Er wird künftig biennal an Chöre, Personen und Institutionen vergeben. Für den SILA Award 2024 standen zehn Nominierte im Wettbewerb. Eine exzellente Jury hat bestimmt, wer prämiert wird.

Den Vorsitz der Jury hatte Rolf Ehlers, Leiter der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz. Die weiteren Mitglieder waren Verena Friedrich, Zentralpräsidentin und Redakteurin der Schweizer Fachzeitschrift „Musik & Gottesdienst“, aus Kaiserslautern die Kulturmanagerin Sarah Piller; Judith Kessel, Referentin für Kommunikation am Staatstheater Mainz und bei der NEO-Chorakademie Bendorf, sowie Dr. Achim Tieftrunk aus Koblenz. Das Vorstandsmitglied und Mitbegründer der Singschule Koblenz wurde 2022 selbst mit dem SILA Award ausgezeichnet.

Die Gala zur Verleihung findet am 27. September um 17 Uhr im Stadttheater Idar-Oberstein statt. Die SILA Awards werden in den Kategorien Chöre, Personen, Institutionen und „Großer Preis des Publikums“ überreicht und der „Chor des Jahres“ mit dem „Großen Preis der Jury“ ausgezeichnet. Wer an dem Galaabend zur Verleihung teilnehmen möchte, ist bei freiem Eintritt auch zur Aftershowparty mit Getränken und Fingerfood herzlich eingeladen. Erforderlich ist lediglich eine Anmeldung mit Angabe der Personenzahl bis zum 14. September an geschaeftsstelle@cvrlp.de – die Geschäftsstelle des Chorverbands Rheinland-Pfalz.

Lottofee Miriam Audrey Hannah wird als Gastgeberin durch den Abend führen. Chormusikalisch gestalten die Sunlight Stars – der Chor der Friedrich-Spee-Realschule Neumagen-Dhron, das A-Cappella-Ensemble @bast aus Dickesbach, der Chor Capriccio aus Bad Kreuznach und der Gospelchor Wittlich die Verleihung. Der Abend wird von Nahe-TV aufgezeichnet und live in die OK-Studios in Rheinland-Pfalz übertragen.

Der SILA Award wird alle zwei Jahre vom Chorverband Rheinland-Pfalz in Kooperation mit Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur ausgelobt und verliehen. Die Prämierten werden anschließend für den Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen. Alle Informationen zum SILA Award sind unter https://rlp-singt.de/sila-award nachzulesen.

Erstveröffentlicht am 22.08.2025 unter https://singendesland.de/verleihung-der-sila-awards-2024-eine-auszeichnung-fuer-besonderes-engagement-in-der-chorkultur/22453

SILA AWARD: Der Award zur Chorkultur in Rheinland-Pfalz. Der SILA AWARD zeichnet positives Wirken um und für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz aus. Bei den Chören geht es insbesondere um innovative Konzepte, die ein möglichst großes Medienecho gefunden haben. Der SILA AWARD prämiert ausdrücklich nicht die chormusikalische Qualität, sondern Konzepte und Medienarbeit in Chören und Chorvereinen. Chöre, Personen und Institutionen, so auch Medien selbst, die sich im positiven Sinne um die Chorkultur im Land verdient gemacht haben, stehen auch wieder im Fokus des zweijährlichen SILA AWARDs, zu dem jeweils ab dem 15. November neu nominiert werden kann. Der SILA AWARD wird biennal durch den Chorverband Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Magazin zur Chorkultur – SINGENDES LAND – vergeben. Eine Jury mit fünf ausgewählten Mitgliedern, sowie die Öffentlichkeit entscheiden zu den Preisträgern.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft. Dienstleister für die Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 900 Chören und ihren rund 70.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff. SINGENDES LAND – Das Magazin zur Chorkultur SINGENDES LAND richtet sich an Choraktive, Chorinteressierte und Fans guter Chormusik in Rheinland-Pfalz und der angrenzenden Regionen. SINGENDES LAND erscheint viermal im Jahr mit Tipps und Hinweisen rund um die Chormusik für Chorvorstände (Entscheider), Chorleiter, aktiv singende sowie chorinteressierte Leser.

SINGENDES LAND ist Informationsmedium und Kommunikationsplattform. Nach umfassendem Relaunch in Layout und Redaktion gewinnt das Chormagazin zunehmend weitere interessierte Leser. Chorinteressante Themen, spannend und fundiert aufbereitet, geben Choraktiven und Chorinteressierten praxisorientierte Tipps und Hinweise – von A wie Auftritt über C wie Choreografie, Chorportrait oder CD-Produktion und M wie Mitgliederwerbung oder Medienerstellung bis Z wie Zuschussgewinnung. Die Printausgabe von SINGENDES LAND – Das Magazin zur Chorkultur erscheint immer zur Mitte eines Quartals und wird herausgegeben vom Chorverband Rheinland-Pfalz.

Firmenkontakt

Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696



https://singendesland.de

Pressekontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696



https://singendesland.de

Bildquelle: D. Meyer / CV RLP