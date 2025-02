Verleihung Kooperationspreis Campus Mensch 2023

Am 9. Oktober wurde der Kooperationspreis „Campus Mensch“ an die Firma Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH verliehen. Dieser Preis ehrt die langanhaltende und erfolgreiche Zusammenarbeit von Wirtschaftsunternehmen, Organisationen oder Gemeinden mit einem oder mehreren Unternehmen des Campus, die sich besonders positiv auf einzelne oder Gruppen von Menschen mit Behinderung auswirkt. Der Campus Mensch vergibt diesen Preis zum siebten Mal.

Der Philips-Konzern ist Weltmarktführer im Bereich Patient Monitoring und am Standort Böblingen sind Forschung, Entwicklung und die Produktion von Patientenüberwachungssystemen beheimatet. Eine starke soziale Verantwortung und gesellschaftliche Weitsicht gehören zur DNA des Unternehmens, und lokal hat sich die Philips Medizin Systeme Böblingen zu einem Vorreiter in sozial verantwortlichem Geschäft entwickelt.

Die Zusammenarbeit der GWW mit der Philips Medizin Systeme Böblingen hat ihren Ursprung in der 1984 neu gegründeten Außengruppe der GWW – damals mit HP im Rahmen der Montage von Thermodruckern. Die Außengruppe war anschließend für mehrere Partner erfolgreich im Einsatz und wurde 2001 dann komplett von der Philips Medizin Systeme Böblingen übernommen. Gerade in der Corona-Zeit, als die Nachfrage nach medizinischen Produkten in nie gekannte Größenordnungen vorstieß, hat sich die Zusammenarbeit beider Unternehmen als verlässliche Partnerschaft erwiesen. Beide Seiten haben intensiv nach innovativen Lösungen gesucht und gefunden, um Menschen mit Nachteilen zu unterstützen.

Sozialpolitisch werden Außengruppen inzwischen als selbstverständlicher Bestandteil von Werkstätten für behinderte Menschen betrachtet und gefördert. Schon fast 40 Jahre bevor in der UN Behindertenrechtskonvention Aussagen zu inklusiven Arbeitsplätzen aufgenommen wurden, hat die GWW in enger Zusammenarbeit mit Philips Medizin Systeme Böblingen diese bereits realisiert und bis heute praktiziert.

Die langjährige Kundenbeziehung zwischen Philips Medizin Systeme Böblingen und der GWW wird durch den Kooperationspreis „Campus Mensch“ weiter gestärkt. Die Preisverleihung fand am Standort der Philips Medizin Systeme in Böblingen statt. Landrat Roland Bernhard, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der GWW ist, übergab den Preis gemeinsam mit Michael Fischer, Standortleiter GWW Heckengäu/Schönbuch. Diese Auszeichnung soll dazu beitragen, das Ziel einer inklusiven Gesellschaft voranzutreiben und andere Unternehmen ermutigen, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen.

Für Landrat Bernhard sind solche Kooperationen nicht nur innovativ, sondern geradezu Voraussetzung für ein gutes soziales Miteinander: „Ich gratuliere der Firma Philips Medizin Systeme ganz herzlich zur Auszeichnung mit dem Campus Mensch Preis. Wenn Inklusion gelingen soll, benötigen wir starke Partner. Der mit Philips beschrittene Weg ist hier vorbildlich“.

Weitere Informationen Campus Mensch: https://www.gww-netz.de/de/

Campus Mensch

Campus Mensch ist eine ideelle Gemeinschaft sozialer Unternehmen in der Region Stuttgart, bestehend aus den drei gemeinnützigen Unternehmen GWW – Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Femos gGmbH 1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH und der Stiftung Zenit – Zentrum für Eingliederung, Nachteilsausgleich, Integration und Teilhabe.

Sie wollen in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen mit Nachteilen in den Landkreisen Böblingen und Calw die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch u.a. Arbeitsplätze, Wohnmöglichkeiten, Abbau von Barrieren sowie Inklusion durch Teilhabe an Projekten ermöglichen. Diese Angebote werden ständig weiterentwickelt und den Bedürfnissen der betroffenen Menschen angepasst.

https://www.campus-mensch.org

