Vermietete Wohnung verkaufen: Das müssen Eigentümer beachten

WHG Immobilien unterstützt beim Verkauf und findet passende Käufer

Der Verkauf einer vermieteten Immobilie stellt Eigentümer oft vor besondere Herausforderungen. Rechtliche Vorgaben und bestehende Mietverträge erschweren die Situation zusätzlich. Um Fehler zu vermeiden und einen erfolgreichen Verkauf zu gewährleisten, ist es ratsam, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Wer eine vermietete Wohnung verkaufen möchte, sollte einige rechtliche Aspekte beachten, damit der Verkauf reibungslos gelingt. Das Immobilienmakler-Team von WHG Immobilien kennt die Besonderheiten und hat bereits Interessenten zur Hand, die gezielt nach vermieteten Objekten suchen.

„Der Verkauf einer vermieteten Immobilie ist für viele Eigentümer eine Herausforderung, denn der Grundsatz ‚Kauf bricht nicht Miete‘ gilt uneingeschränkt“, erklärt Heidi Pfuderer, Inhaberin von WHG Immobilien. „Käufer müssen bestehende Mietverträge übernehmen und können diese nicht ohne Weiteres kündigen. Zusätzlich sollten Eigentümer beachten, dass Mieter in einigen Fällen ein gesetzliches Vorkaufsrecht haben. Dieses ermöglicht dem Mieter, die Wohnung zu denselben Konditionen zu erwerben, die einem Kaufinteressenten angeboten wurden.“

Auch steuerliche Aspekte dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Eigentümer sollten sich vor dem Verkauf genau informieren, ob und welche Steuern anfallen könnten. Zudem ist es wichtig, bestehende Mietverhältnisse transparent gegenüber potenziellen Käufern zu kommunizieren, um spätere Konflikte zu vermeiden.

Die Makler von WHG Immobilien sorgen mit fundiertem Wissen dafür, dass der Verkauf trotz bestehendem Mietverhältnis optimal abgewickelt wird. Dank ihrer langjährigen Marktkenntnis und einem umfangreichen Netzwerk an Interessenten gelingt es ihnen, Verkäufer und Käufer erfolgreich zusammenzubringen. Eigentümer profitieren von einer individuellen Beratung und gezielten Verkaufsstrategien, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Eigentümer, die ihre vermietete Immobilie verkaufen möchten, können die Experten von WHG Immobilien jederzeit für eine Beratung kontaktieren.

Weitere Informationen sowie Wissenswertes zu Immobilienmakler Bietigheim-Bissingen, Immobilien Freiberg am Neckar, Immobilienmakler Ludwigsburg und mehr finden Interessenten auf der Webseite von WHG Immobilien.

Das Unternehmen WHG Immobilien, gegründet 1986, hat seinen Sitz in Freiberg am Neckar. Geschäftsführerin Heidi Pfuderer bietet umfassende Dienstleistungen für den Verkauf, die Vermietung und die Suche von Immobilien in Freiberg am Neckar, in Ludwigsburg, in Bietigheim-Bissingen und der Region. Mit fundierter Marktkenntnis, einem leistungsstarken Netzwerk und einem erfahrenen Team steht WHG Immobilien für einen umfassenden und persönlichen Service. Kunden profitieren von einer individuellen und professionellen Betreuung, die alle Schritte von der Immobilienbewertung über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe umfasst.

