Vermietung Hausmeisterservice Reinigungsservice Insel Rügen

Wir vermieten Ihr Ferienobjekt – Ihr Ferienhaus Ihre Ferienwohnung in besten Händen

Auf unseren Portalen können Sie Ihr Ferienhaus Ihre Ferienwohnung auf der Insel Rügen vermieten. Seit 1995 sind wir der „Kümmerer“ für Ferienobjekte in Glowe, Breege, Juliusruh, Wiek und Kap Arkona. Geschultes und kundenfreundliches Personal kümmert sich um die Vermarktung, Reinigung und Pflege Ihrer Ferienimmobilie und des Grundstückes. Mit dem Komplettservice werden Ihnen sämtliche Dienstleistungen abgenommen. Besonders auch die werterhaltende Pflege Ihres Ferienobjektes ist uns sehr wichtig. Natürlich haben wir in all den Jahren einen großen Kundenstamm aufgebaut auch weil wir Fachkompetenz, Erfahrung, Leistungsfähigkeit und Sorgfalt in der Abwicklung bewiesen haben. Auf allen großen Vermietungsportalen sind wir zu Hause. Direktmarketing und Flyerwerbung wenden wir seit vielen Jahren erfolgreich an. Und….. wir sind sehr stolz auf unsere zuverlässigen Mitarbeiter.

Wenn Sie Ihre Ferienimmobilie in gute Hände legen wollen nehmen Sie Kontakt auf

Sonneninsel Rügen GmbH – Haupstr. 24 – 18551 Glowe

