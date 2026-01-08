Holger Ballwanz Immobilien: Experten für die Vermittlung Betreiber Serviced Apartments Deutschland, Österreich und Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien hat sich als Spezialist für die Vermittlung von Betreibern im Segment Serviced Apartments in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert. ( www.ballwanz.immobilien & www.hotelmakler.com)

Das Unternehmen unterstützt Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler bei der professionellen, diskreten und effizienten Vermittlung von Betreibern, sowohl für Bestandsimmobilien als auch für Neubauprojekte.

Maßgeschneiderte Lösungen dank umfassender Marktexpertise

Mit tiefgreifender Marktkenntnis und einem etablierten Netzwerk zu Betreibern, Hotelunternehmen, Investoren und institutionellen Marktteilnehmern bietet Holger Ballwanz Immobilien individuelle Betreiberkonzepte, die optimal auf Standort, Objektstruktur und Zielgruppe abgestimmt sind. Ziel ist die nachhaltige Positionierung von Serviced-Apartments-Immobilien sowie der Aufbau langfristig erfolgreicher Betreiberpartnerschaften.

Leistungen im Überblick – Vermittlung Betreiber Serviced Apartments Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien begleitet seine Kunden entlang des gesamten Betreibervermittlungsprozesses und bietet unter anderem:

– Diskrete und strukturierte Betreibervermittlung für Serviced-Apartments-Immobilien

– Analyse und Bewertung von Immobilien aus Betreiber-, Nutzungs- und Marktperspektive

– Strategische Positionierung von Serviced Apartments im regionalen, nationalen und internationalen Umfeld

– Zugang zu qualifizierten Betreibern, Hotelunternehmen und Investoren

– Begleitung des gesamten Vertrags- und Vermittlungsprozesses bis zum erfolgreichen Abschluss

Warum Holger Ballwanz Immobilien?

Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Holger Ballwanz Immobilien liegen in:

– Langjähriger Erfahrung und exzellenter Marktexpertise in der DACH-Region

– Einem etablierten Netzwerk geprüfter Betreiber und Investoren

– Höchster Diskretion und Transaktionssicherheit bei sensiblen Projekten

– Individuell entwickelte Betreiberlösungen für Eigentümer, Investoren, Bauträger und Projektentwickler

Zielgruppen der Betreibervermittlung

Das Angebot richtet sich insbesondere an:

– Eigentümer von Serviced-Apartments-Immobilien

– Investoren im Bereich Serviced Apartments und Serviced Living

– Betreiber von Serviced Apartments und Hotels

– Institutionelle und private Immobilieninvestoren

– Bauträger und Projektentwickler von Serviced-Apartments-Konzepten

Mit fundierter Marktkenntnis, einem exklusiven Netzwerk und klarer Spezialisierung ist Holger Ballwanz Immobilien der kompetente Ansprechpartner für die Vermittlung von Betreibern im Serviced-Apartments-Segment in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kontakt zu Holger Ballwanz Immobilien: Vermittlung Betreiber Serviced Apartments Deutschland, Österreich & Schweiz

www.ballwanz.immobilien

www.hotelmakler.com

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.