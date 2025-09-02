Vermittlung Distressed Immobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

REBA IMMOBILIEN AG: Spezialist für die diskrete Off Market Vermittlung von Distressed Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Immobilieninvestoren

Diskrete Off-Market-Transaktionen von Distressed Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Immobilieninvestoren

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein etabliertes Schweizer Immobilienunternehmen mit Repräsentanzen in Deutschland, agiert im Bereich Ankauf, Verkauf und Vermittlung von Distressed Immobilien in den Märkten von Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Immobilieninvestoren, die nach attraktiven Objekten mit Entwicklungspotenzial suchen, bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen und diskrete Off-Market-Transaktionen.

Distressed Immobilien: Ein attraktives Investment für Immobilieninvestoren

Was sind Distressed Immobilien?

Distressed Immobilien sind Immobilien, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken oder aufgrund bestimmter Umstände einen Wertverlust erlitten haben. Diese Immobilien können aus verschiedenen Gründen „distressed“ (also in Not oder angeschlagen) sein, zum Beispiel:

1. Zwangsvollstreckungen: Oft sind dies Immobilien, bei denen der Eigentümer nicht mehr in der Lage ist, die Hypothek oder andere Verbindlichkeiten zu bedienen. Banken oder Kreditgeber haben die Immobilie dann in Besitz genommen, um die ausstehenden Schulden einzutreiben.

2. Vernachlässigung oder schlechte Pflege: Manche Immobilien sind durch jahrelange Vernachlässigung stark abgenutzt oder beschädigt, was ihren Wert mindert. Sie benötigen häufig umfangreiche Renovierungen, um wieder in einen besseren Zustand zu kommen.

3. Finanzielle Probleme des Eigentümers: Ein Eigentümer, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt, könnte möglicherweise nicht in der Lage sein, die nötigen Investitionen zu tätigen, um die Immobilie instand zu halten oder zu verbessern.

4. Markt- oder Standortprobleme: Wenn eine Immobilie in einem Markt mit sinkendem Wert oder in einem weniger gefragten Standort liegt, könnte sie ebenfalls als „distressed“ betrachtet werden.

5. Rechtliche Probleme: Manchmal gibt es bei Immobilien rechtliche Streitigkeiten oder ungelöste Probleme, wie etwa ungelöste Erbstreitigkeiten oder ausstehende gerichtliche Auseinandersetzungen, die den Wert der Immobilie beeinträchtigen.

Typische Merkmale von Distressed Immobilien:

– Unterbewertete Preise: Sie sind häufig günstiger als vergleichbare Immobilien in gutem Zustand, da sie Investitionen in Sanierungen oder rechtliche Lösungen erfordern.

– Renovierungsbedarf: Häufig sind sie in einem Zustand, der signifikante Sanierungen oder Renovierungen notwendig macht, um wieder marktfähig zu werden.

– Risiko und Chancen: Für Investoren bieten sie sowohl Risiken (z. B. unerwartete Kosten für Sanierungen oder rechtliche Probleme) als auch Chancen (z. B. hohe Renditen nach einer erfolgreichen Sanierung).

Für Investoren können Distressed Immobilien ein lukratives Geschäft darstellen, da sie oft unter Marktwert gekauft werden können und nach einer Sanierung einen erheblichen Wertzuwachs erfahren können. Allerdings sind sie auch mit einem höheren Risiko verbunden und erfordern meist ein fundiertes Verständnis der Immobilie und der potenziellen Sanierungskosten.

Distressed Immobilien & Immobilieninvestoren

Distressed Immobilien bieten Investoren die Möglichkeit, problembehaftete oder finanziell herausfordernde Immobilien zu günstigen Konditionen zu erwerben und deren Wert durch gezielte Sanierung oder Neustrukturierung zu steigern. Diese Distressed Assets sind besonders für Investoren von Interesse, die das Potenzial in Immobilien erkennen, die am Markt unterbewertet sind.

„Die Nachfrage nach Distressed Immobilien ist nach wie vor hoch. Wir bieten unseren Kunden und Partnern Zugang zu attraktiven Immobilien, die sie zu günstigen Preisen erwerben können, um sie langfristig gewinnbringend zu entwickeln“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

„Unsere Kunden und Partner wissen, dass wir als Immobilieninvestor nicht nur ein umfangreiches Netzwerk und Marktkenntnis mitbringen, sondern auch diskrete und maßgeschneiderte Lösungen für den Kauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien anbieten.“

Off-Market Immobiliengeschäfte: Diskretion und Exklusivität

Die REBA IMMOBILIEN AG hat sich als Spezialist für Off-Market-Immobiliengeschäfte etabliert. Diese besonders diskrete Form der Immobilienvermittlung ist besonders für Immobilieninvestoren von Vorteil, die auf der Suche nach exklusiven Möglichkeiten abseits des öffentlichen Marktes sind. Durch den Fokus auf Off-Market-Transaktionen bietet die REBA IMMOBILIEN AG ihren Kunden und Partnern auch Zugang zu Distressed Assets.

„Für viele unserer Kunden und Partner ist Diskretion entscheidend. Unsere Kunden wissen die vertrauliche Abwicklung und das maßgeschneiderte Angebot unserer Off-Market-Immobilien zu schätzen“, so Holger Ballwanz weiter.

REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor und Partner für Gewerbeimmobilien

Als Immobilieninvestor agiert die REBA IMMOBILIEN AG nicht nur für ihre eigenen Immobilienbestände, sondern auch für ihre Beteiligungsgesellschaften, Objektgesellschaften und Joint Venture Partner. Das Unternehmen ist mit seinen langjährigen Erfahrungen und seinem breiten Netzwerk in der Lage, selbst komplexe und herausfordernde Immobilienprojekte erfolgreich zu realisieren.

Im Bereich des Hotelankaufs kooperiert die REBA IMMOBILIEN AG in Partnerschaft mit dem Schweizer Hotelinvestor, der Hotel Investments AG. Diese Partnerschaft erstreckt sich auch auf ihre Hotelbetreiber.

„Wir sehen großes Potenzial im Bereich der Gewerbeimmobilien und sind als Immobilieninvestor in der Lage, gezielt Objekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu akquirieren. Dabei agieren wir auch für Investitionsvehikel und Anlagemandate, um attraktive Off-Market-Immobilien zu sichern“, so Holger Ballwanz.

REBA IMMOBILIEN AG: Partner für Distressed Immobilien in der DACH-Region

Mit einer klaren Fokussierung auf Gewerbeimmobilien in der DACH-Region ist die REBA IMMOBILIEN AG ein etablierter Player auf dem Immobilienmarkt. Das Unternehmen betreut nicht nur eigene Investitionen, sondern bietet auch maßgeschneiderte Lösungen für Off-Market-Immobilieninvestments und Akquisitionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Distressed Immobilien an.

„Unsere Fähigkeit, sowohl für eigene Bestände als auch für Joint Ventures und Investitionsvehikel gezielt Immobilien zu akquirieren, stellt sicher, dass unsere Kunden stets von den besten Marktchancen profitieren können“, sagt Holger Ballwanz abschließend.

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein renommiertes, international tätiges Immobilienunternehmen mit Sitz in der Schweiz und Repräsentanzen in Deutschland. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, insbesondere Distressed Assets, sowie auf Off-Market-Transaktionen spezialisiert.

Als Immobilieninvestor agiert die REBA IMMOBILIEN AG für ihre eigenen Bestände sowie für Beteiligungsgesellschaften, Joint Venture Partner und Investitionsvehikel in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen über die REBA IMMOBILIEN AG und die Vermittlung von Distressed Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.